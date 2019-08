Bewoners Krimpenerwaard proberen overlastgevende motorrijders 'op te voeden'

Bewoners komen in actie voor motoroverlast in de Krimpenerwaard

Vooral in het weekend bij mooi weer is de Krimpenerwaard populair bij dagjesmensen, waaronder ook veel motorrijders. Want wat is er nou fijner dan op de motor over kronkelende weggetjes door al dat natuurschoon heen te rijden?

Hardenberg benadrukt dat het de bewoners niet gaat om motorrijders die rustig door het gebied heenrijden. 'Waar wij last van hebben, zijn motorrijders die het gas zo ver openzetten dat mensen in hun tuin of op het balkon het gesprek moeten staken omdat ze elkaar niet meer kunnen horen.'

Bewustwordingscampagne

De afgelopen maanden zijn borden in de openbare ruimte neergezet waarop motorrijders wordt gevraagd het wat rustiger aan te doen. Ook deelt de actiegroep flyers uit en zoekt het de media op om de geluidsoverlast onder de aandacht te brengen. Hardenberg: 'Een groot deel van de motorrijders heeft waarschijnlijk niet eens in de gaten dat ze overlast veroorzaken, dus dat proberen we ze nu duidelijk te maken. Als je het goed uillegt, hebben de meeste motorrijders wel begrip voor ons standpunt.'

Toch is Arjan Everink van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) niet zo blij met de campagne van de actiegroep. 'Je kunt de misdraging van een hele kleine groep niet afschuiven op de hele grote groep goedwillende motorrijders die zich keurig gedraagt en aan de regels houdt.' Wel is de KNMV er voor om motorrijders die echt teveel lawaai maken hard aan te pakken. Everink: 'Bekeur gewoon die mensen die zich niet houden aan de regels houden.'

'Onderzoeken of er minder lawaai wordt ervaren'

Hoe het verder gaat met de campagne is nog niet duidelijk. Hardenberg: 'De komende maanden gaan we met politie, gemeente en de belangenvereniging voor motorrijders om de tafel om te kijken wat onze campagne heeft opgeleverd. We gaan daarvoor ook de bewoners vragen of ze minder lawaaioverlast ervaren van motorrijders of niet. Aan de hand daarvan gaan we kijken wat voor verder acties we eventueel gaan ondernemen.'

