ADO-debutant Lorenzo van Kleef blijft lachen ondanks verlies tegen PSV

Lorenzo van Kleef mocht zondagavond in de uitwedstrijd tegen PSV na 75 minuten invallen. Het betekende zijn eredivisiedebuut voor ADO Den Haag. Ondanks het 3-1 verlies bleef hij vrolijk. 'Het is heel vervelend dat we verliezen. In de bus terug blijf ik wel lachen. De komende tijd blijf ik lachen.'

'Het was al prachtig dat ik op de bank mocht zitten in zo’n groot stadion', vertelt het jeugdproduct van ADO over zijn debuut. 'Toen mocht ik warmlopen en vervolgens invallen. Dat is fantastisch.'

Van Kleef kreeg de kans zondagavond omdat ADO op dit moment een vrij dunne selectie heeft. Hoopt hij nu dat er geen spelers meer bij komen? 'Voor mij is deze situatie positief', zegt hij. 'Nu de selectie niet groot is heb ik meer kans. Al is het goed om ervaren spelers om je heen te hebben. Daar leer ik veel van. Het is een dubbel gevoel.'

