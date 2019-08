Tom Beugelsdijk: 'Nieuwsgierig wat er bij ADO gaat gebeuren voor 31 augustus'

'Ik sta elke dag op het veld bij ADO', zegt de robuuste verdediger vervolgens. 'Ik train keihard, focus me op de wedstrijden. Wat er boven in het stadion gebeurt, wat er komt. Daar ga ik mij niet mee bezig houden.'

Over de met 3-1 verloren wedstrijd tegen PSV is hij niet heel tevreden. 'Als team hoeven we niet heel ontevreden te zijn', zegt hij. 'Maar persoonlijk vond ik de wedstrijd van mijn kant minder. Ik kwam niet veel in de duels. Ik kom beter uit de verf als ik kort op de tegenstander zit. Door de vele positiewisselingen van PSV moest ik veel praten, dat is lastig.'

'Polley is een beest'

Ook over de debutanten van ADO had Beugelsdijk zijn woordje klaar. Met name medeverdediger Robin Polley kon hem bekoren. 'Die heeft mijn complimenten', zegt hij over de jongeling. 'Dat is echt een beest. Die heeft een echte voldoende gespeeld.'

