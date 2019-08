Parkeerboten moeten Delfts fietsenprobleem oplossen

In Delft zijn steeds meer fietsers: op een gemiddelde zaterdagmiddag komt de stad 2.000 fietsenstallingen tekort. Om het probleem aan te pakken liggen er vanaf woensdag als proef twee parkeerboten in het centrum die helemaal zijn ingericht als fietsparkeerplaats. 'Met deze proef testen we in hoeverre deze maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan het tijdelijk opvangen van pieken in de fietsparkeerbehoefte', legt een woordvoerder van de gemeente uit.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Delft veel aandacht besteed aan het oplossen van het fietsenstallingsprobleem rond de NS-stations. Als studentenstad kende het hier ook grote problemen, maar daar zijn de voorzieningen volgens de gemeente nu op peil. Dus nu verlegt de gemeente de aandacht naar de binnenstad. 'Door de elektrische fiets wordt de fiets steeds meer een alternatief voor de auto', zo laat de gemeente weten. 'We worden regionaal beter bereikbaar voor fietsers.'

Met als gevolg dat er meer fietsen in Delft zijn dan mogelijkheden om deze tijdelijk te stallen. Buurtbewoners klagen over de willekeurig geparkeerde fietsen. Op zaterdagmiddag, als er de meeste fietsers in de stad zijn, zijn er bijna 2.000 mensen die hun fiets niet kwijt kunnen. Uit prognoses blijkt dat dit in 2040 zelfs 3.700 tweewielers zullen zijn.

Fiets neerzetten op autoparkeerplaats

Voor de gemeente reden om nieuwe oplossingen te zoeken. Zo start er woensdag een proef waarbij twee boten aan de Binnenwatersloot en Dertienhuizen ingericht worden als ponton met fietsenstallingen, ieder goed voor ongeveer vijftig parkeerplaatsen. Daarnaast kunnen fietsers hun tweewieler neerzetten op vier autoparkeerplaatsen in de stad: twee aan de Koornmarkt, één aan de Lange Geer en één aan de Brabantse Turfmarkt. 'Op verschillende locaties in de binnenstad bestaat een grote behoefte aan fietsparkeerplaatsen, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is', legt een woordvoerder uit.

'Met fietsparkeerboten en het omzetten van autoparkeerplaatsen naar fietsparkeerplaatsen kan op een locatie de beschikbaarheid van fietsparkeerplaatsen worden vergroot', vervolgt de woordvoerder. Met deze proef testen we in hoeverre deze maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan het tijdelijk opvangen van pieken in de fietsparkeerbehoefte.' De proef duurt tot 9 oktober.

LEES OOK: