Eerstejaars studenten overspoelen Leiden: 'Best eng'

De meeste aankomend studenten staan wat onhandig naar elkaar te staren. Een enkeling schreeuwt over de spanning heen. Alom moeten ze bekennen dat het 'best eng' is. Gelukkig zijn er de mentoren die dit gevoel kennen van hun eerste studiejaar. Zij proberen het ijs te breken met al of niet geslaagde grappen. 'We proberen ze natuurlijk zo snel mogelijk op hun gemak te stellen.'

De El Cid (Enige Leidse Commissie Introductie Dagen) bestaat dit jaar 50 jaar en is uitgegroeid tot een begrip. In deze week worden aankomend studenten rondgeleid door de stad, hun faculteit en leren ze toekomstig studiegenoten kennen. Speciaal voor deze jubileumeditie heeft de organisatie een bijpassend thema gekozen. 'Gouden koers', vertelt Hilde Schueler van het organisatiecomité. 'Want vijftig jaar staat natuurlijk voor goud.'

'Gaan er een leuke week van maken'

Verder wordt het vooral een editie als alle voorgaande, zegt Schueler. 'We hebben het hele jaar door al veel aandacht besteed aan 50 jaar El Cid met onder meer een tentoonstelling. En verder gaan we er nu gewoon een leuke week van maken.' Uiteindelijk draait het voor de deelnemers vooral om het ontdekken van Leiden en hun nieuwe studieomgeving. 'Zo is er dinsdag een studieblok waarbij ze hun eigen faculteit en medestudenten leren kennen. Verder zijn er allerlei leuke evenementen met aan het einde een festival om de week leuk af te sluiten.'

Bij introductieweken gaat het vaak over overmatig alcoholgebruik van jongeren. 'Wij hanteren het normale alcoholbeleid', legt Schueler uit. 'Onder de 18 krijg je apart bandje zodat we dit in de gaten kunnen houden en boven de 18 mag je natuurlijk wel een biertje drinken. Elke groep tijdens de introductieweek krijgt een mentor en die hebben een speciale opleiding gekregen, onder meer om met dit probleem om te gaan.'

Petitie voor meer flexibiliteit

Tijdens El Cid maken de eerstejaars niet alleen kennis met de stad en het studentenleven, maar ook gelijk met de studentenproblemen. De lokale CDJA, de jongerenafdeling van het CDA, zal op El Cid staan met een petitie waarin het de universiteit vraagt flexibeler te zijn voor maatschappelijk actieve studenten. Het Katwijkse raadslid Sonny Spek trok hierover aan de bel. Hij loopt studievertraging op door zijn werk als raadslid en mag vakken pas later inhalen, waardoor de studievertraging verder oploopt. 'Iemand met een maatschappelijke parttimefunctie krijgt 'een dikke middelvinger' van de Universiteit Leiden', zegt Spek.

Stefan Ruiter, beoogd voorzitter van CDJA en student politicologie, zegt: 'In elke studentenstad zie je dat studenten steeds minder tijd besteden aan activiteiten naast hun studie. Actieve studenten zijn het fundament onder een levendige en betrokken studentenstad. Kijk verder dan de neus lang is', roept hij de universiteit op. 'Uiteraard kies je zelf voor de politiek, maar de knelpunten als tentamens kunnen toch wel opgelost worden?' De CDJA wil de opgehaalde steunbetuigingen aan het begin van het collegejaar aanbieden aan de Universiteitsraad.

