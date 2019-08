Verdachte van moord Mona Baartmans moet verplicht zijn rechtszaak bijwonen

De 61-jarige Ton L., die wordt verdacht van de moord op zijn moeder Mona Baartmans uit Delft, moet verplicht aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandagochtend bepaald. Tot nu toe is L. er steeds niet bij als er een zogeheten pro formazitting is. Ook vanochtend was hij niet aanwezig bij de vierde pro forma.

Mona Baartmans was 79 jaar toen ze op 23 september vorig jaar verdween nadat ze samen met Ton L. haar man had bezocht in een verzorgingshuis in Den Haag. Een week later werd haar oudste zoon aangehouden als verdachte. In november werd haar lichaam gevonden in een bos in de buurt van Heinenoord. Haar lichaam was dusdanig aangetast dat er geen doodsoorzaak meer kon worden vastgesteld.

Dat is één van de redenen dat het onderzoek nog niet helemaal is afgerond. Justitie moet nog met de patholoog spreken over de doodsoorzaak. De inhoudelijke behandeling van de zaak is gepland voor 14 oktober, maar justitie houdt vanwege het onderzoek nog een kleine slag om de arm over die datum.

Verklaring

De advocaat van L. laat aan het ANP weten dat zijn cliënt een verklaring heeft afgelegd, maar over de inhoud daarvan kan hij niks zeggen. L. wordt niet alleen verdacht van het doden van zijn moeder, maar ook van het begraven van haar lichaam en verduistering van geld van haar bankrekening.

