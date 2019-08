Waterhozen bij Scheveningen zorgen voor mooie beelden

Een waterhoos is eigenlijk hetzelfde als een windhoos, maar dan boven land in plaats van boven water. 'Een waterhoos is een slurf waarbij de lucht heel snel om die slurf heen draait', legt weerman Huub Mizee uit. 'Zo'n waterhoos ontstaat in een gebied waar de lucht naar elkaar toestroomt. Dat is heel vaak in een kustgebied.'

De waterhoos was niet in alleen op Scheveningen zelf te zien. Op Twitter worden ook foto's gedeeld die vanuit verschillende punten in Den Haag genomen zijn.