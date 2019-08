Flower Parade ondanks verplaatsing naar binnen een succes: 'Mooi feestje van gemaakt'

'Ik zei zaterdag dat we er binnen een mooi feestje van zouden maken en dat is gelukt. Het was echt een feestje.' Dirk Hogervorst, voorzitter van Flower Parade Rijnsburg, kijkt met een goed gevoel terug op de Flower Parade van afgelopen weekend. Op zaterdag vond de rijtoer van de Flower Parade in Rijnsburg binnen plaats, omdat het door de harde windstoten onverantwoord was om de straat op te gaan.

'Ik blijf erbij dat we heel graag hadden willen rijden, maar iedereen heeft wel kunnen zien dat het niet had gekund om met de praalwagens naar buiten te gaan', blikt Hogervorst terug op de keuze om de rijtoer af te gelasten. 'We hebben daarom ook een heleboel begripvolle reacties op ons besluit gehad.'

De 65 versierde wagens die door Rijnsburg zouden rijden, waren zaterdag te bewonderen in Bloemenveiling Royal FloraHolland. 'Het voordeel daarvan was dat mensen nu langere tijd stil konden staan bij de wagens om ze goed te bekijken, ze reden nu immers niet voorbij', vertelt Hogervorst. 'Bovendien konden de bloemen aangeraakt worden en mocht zelfs een aantal mensen de praalwagens op.'

Nieuw publiek door media-aandacht

Op de vraag of door de positieve reacties de Flower Parade misschien wel vaker binnen gehouden kan worden, reageert Hogervorst lachend. 'Nee hoor, dat gaan we niet doen. De Parade is gemaakt om buiten over straat te gaan, dus dat is volgend jaar gewoon weer de bedoeling.' Het was overigens de eerste keer in de 74 jaar dat de Flower Parade bestaat, dat de praalwagens naar binnen moesten.

Hogervorst denkt wel dat de media-aandacht rondom het afgelasten van de rijtoer voor een nieuw publiek heeft gezorgd. 'Ja, ik merkte dat er zaterdag veel mensen waren die zeiden dat ze nog nooit van dit bloemencorso hadden gehoord. Doordat ze erover lazen in de media, dachten ze: laten we eens een kijkje gaan nemen.'

Goed voorbereid

Die extra aandacht heeft overigens niet gezorgd voor problemen. 'Er stonden wel wat rijen voor de Bloemenveiling, maar we hebben van niemand klachten gehad dat het te lang zou duren', zegt Hogervorst. 'We waren goed voorbereid en hadden busjes ingezet om mensen van de parkeerplaats naar de veiling te brengen. We hebben eigenlijk alleen maar begripvolle, positieve reacties gehad.'

Hoeveel bezoekers er afgelopen weekend zijn geweest, is nog niet bekend. 'De tellingen zijn nog bezig. Natuurlijk waren er zaterdag waarschijnlijk meer toeschouwers geweest als de Flower Parade gewoon buiten had plaats gevonden', aldus de voorzitter. 'Vrijdag konden mensen ook de praalwagens bekijken en zondag stonden de wagens op de boulevard in Noordwijk. Het publiek was daar massaal aanwezig, voor mijn gevoel was het daar drukker dan andere jaren.'