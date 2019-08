AZ speelt twee wedstrijden in Den Haag: 'Bedankt ADO'

AZ speelt zeker de komende twee wedstrijden in het Cars Jeans Stadion. Dat bevestigt ADO Den Haag. Het dak van het AZ-stadion is zaterdag ingestort, waardoor de Alkmaarse ploeg van coach Arne Slot zijn duels tijdelijk ergens anders moet afwerken.

AZ speelt sowieso de derde voorronde van de Europa League komende donderdag tegen FC Mariupol en de competitiewedstrijd tegen FC Groningen van zondag in Den Haag. Waar de daaropvolgende thuisduels van de Alkmaarders gespeeld worden, is nog niet bekend.

Het uitlenen van het stadion is een behoorlijke logistieke operatie, zegt Ronald van der Geer, woordvoerder van ADO. 'Het gaat ook om hospitality, veiligheid, logistiek en de UEFA moet het goedkeuren.' Met die veiligheid komt het wel goed, aldus de gemeente Den Haag. 'Er is voldoende politiecapaciteit', vertelt een woordvoerder. Of er geld is gemoeid met het ontvangen van de Alkmaarse gasten en hoeveel, is niet bekend.

Kunstgras

'Een logistiek voordeel van het ADO-stadion is dat het dichtbij de A4 ligt', zegt Van der Geer. 'En dat het Cars Jeans Stadion veel parkeerplaatsen heeft.' Wel speelt AZ zelf op gras en ADO op kunstgras.

Na de instorting in het AFAS-stadion, zoals de thuisbasis van AZ heet, is zondag een onderzoek ingesteld. Dit moet uitwijzen wat er zaterdag precies is gebeurd en meer helderheid geven over de veiligheid van de rest van het stadion. AZ speelt in ieder geval op zondag 22 september nogmaals in het Cars Jeans Stadion, maar dan gewoon als uitclub tegen ADO Den Haag.