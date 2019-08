Geen asbest vrijgekomen bij brand in Rijswijkse school

Er is zaterdagavond geen asbest vrijgekomen bij een grote brand in de Steenvoordeschool. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Rijswijk maandag aan Omroep West. Uit onderzoek van de brandweer is gebleken dat er zowel binnen als buiten het gebouw geen asbest is aangetroffen.

'Er is nog geen witte rook', grapt de woordvoerder over vervangende ruimte voor kinderopvang Up, die is gevestigd in het schoolgebouw aan de P. van Vlietlaan. De gemeente Rijswijk is daarover in overleg met Stichting Rijswijkse Kinderopvang, waar Up onder valt, en verwacht dinsdag meer duidelijkheid te kunnen geven. Hij benadrukt dat leerlingen vanaf maandag 2 september wel gewoon kunnen worden gehuisvest. 'Dat gaat lukken', stelt hij.

De brand werd maandagochtend in het gemeentehuis van Rijswijk besproken. De burgemeester en de wethouder van onderwijs ontvingen met hun verantwoordelijke ambtenaren alle partijen die gebruik maken van of betrokken zijn bij het gebouw. Behalve de school en kinderopvang zijn dat een videoclub en de verzekeraars van het pand. Voor William van Treuren van scholenkoepel Librijn is dit een belangrijk signaal. 'Het was heel fijn dat we zo snel met alle partijen aan tafel konden zitten. De brand was zaterdagavond en maandagmorgen was iedereen er al om naar oplossingen te zoeken. Dat is keurig.'

'Het gaat allemaal heel snel'

Van Treuren heeft er dan ook alle vertrouwen in dat er voor de start van het nieuwe schooljaar een oplossing is. 'Het is duidelijk dat de gemeente dit de prioriteit geeft die nodig is. Maandag werd al direct forensisch onderzoek gedaan, zodat daarna de verzekering de schade kon beoordelen. Het gebouw is dit voor de gemeente natuurlijk belangrijk, maar voor ons gaat het om de spullen die er in stonden. Het gaat gelukkig allemaal heel snel. Ik verwacht dat we deze week een nieuwe locatie hebben, en dat de verzekering haar werk heeft gedaan zodat we aan de slag kunnen. Want over drie weken is al de eerste schooldag.'

Judith van Veen van kinderopvang Up is eveneens met een goed gevoel uit het overleg gestapt. 'We hebben alle medewerking gekregen. Het is nu nog inventariseren naar wat de opties precies zijn, maar ik heb een positief gevoel aan het overleg over gehouden en ga er vanuit dat er een goede oplossing komt.'

Rijswijkse Video Computer Vereniging

Suzan Lagrand was namens de Rijswijkse Video Computer Vereniging (RVCV) aanwezig bij het overleg met de gemeente en de betrokken partijen. Ook zij hield er een positief gevoel aan over. 'Het was een uitstekend gesprek. Voor ons was het absoluut fijn dat wij ook aan mochten schuiven. Ons pand grenst aan de school en het kinderdagverblijf en ook wij hebben schade, dus het is goed dat dit gelijk meegenomen wordt in de plannen.'

Ze vervolgt: 'Voor nu is het natuurlijk nog even afwachten hoe het af gaat lopen verder. Want hoewel we zaterdagavond heel even snel binnen mochten kijken, moeten we vooral afwachten tot het pand wordt vrijgegeven voor we echt meer weten over de omvang van de schade voor ons.' De politie laat weten dat er waarschijnlijk dinsdag wordt begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van de brand.

LEES OOK: Grote brand verwoest deel van Steenvoordeschool in Rijswijk