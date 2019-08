Davina Michelle over optreden bij P!nk: 'Het was echt een droom'

Het Malieveld stroomde zondag helemaal vol voor P!nk, maar de Amerikaanse zangeres was niet de enige ster die daar te zien was. In het voorprogramma schitterde Davina Michelle, de trots van Nieuwerkerk aan den IJssel wiens carrière een bliksemstart kreeg dankzij P!nk. 'Ik heb haar gevraagd of ze wel besefte wat ze me heeft aangedaan door al die mooie dingen over me te zeggen.'

Davina Michelle stond te trillen en werd emotioneel toen ze in december het nieuws hoorde dat ze mocht optreden in het voorprogramma van P!nk. Davina Michelle, die eigenlijk Michelle Hoogendoorn heet, zette in 2017 een cover van P!nks hit 'What About Us' op YouTube. In een reactie daarop zei de Amerikaanse zangeres: 'Dit klinkt beter dan hoe ik ooit zal klinken.'

Niet lang daarna volgde Davina Michelle's grote doorbraak met met haar deelname aan het programma Beste Zangers. Ze vertolkte het nummer 'Duurt te lang' van Glen Faria en stond acht weken op de eerste plek in de Top 40. Afgelopen jaar won ze verschillende prijzen.

'Ik dacht: dit doe ik nooit meer'

En nu stond ze zondag op het Malieveld, voor tienduizenden mensen, in het voorprogramma van diezelfde P!nk. 'Het was echt een droom', vertelt ze. 'Er hing de hele dag een donkere wolk boven m'n hoofd. Ik was zenuwachtig en kon niet eten, echt een drama. Ik dacht: dit doe ik nooit meer. Maar toen ik eenmaal op het podium stond heb ik er zo van genoten dat het het echt waard was.'

P!nk heeft haar optreden niet meegekregen, weet Davina, 'omdat ze zichzelf aan het voorbereiden was'. Dat weet ze, omdat ze na afloop wel de kans kreeg om de superster te ontmoeten. Dat was geweldig, zegt ze: 'Zij moet echt hebben gedacht dat ik iets op had, ik kon alleen maar met hele grote ogen naar haar kijken.'

Einde van een hoofdstuk

Toch heeft ze P!nk ook wel wat vragen weten te stellen: 'Ik wilde weten of ze wist wat ze mij had aangedaan door al die mooie dingen over me te zeggen. Ze herkende mij nog wel, maar ze had geen idee wat er gebeurde nadat zij op YouTube zo positief had gereageerd op mijn cover. Dus ik heb haar verteld wat er daarna is gebeurd, en ze zei alleen: 'You did it yourself', je hebt het echt verdiend. Dus dat laat ook weer zien hoe lief zij is. Dat was heel fijn.'

Optreden in het voorprogramma van de vrouw die haar een kickstart gaf, voelt voor Davina 'als het einde van een hoofdstuk'. Intussen is ze al begonnen aan een nieuw deel, met de vorige week gelanceerde single Better Now. Toch zal ze maandag nog wel even terugdenken aan wat er op het Malieveld gebeurde. 'Het moet allemaal nog een beetje inzinken. Het voelt nog als een droom.'

