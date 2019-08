Sam Bennett sprint naar zege in BinckBank Tour

Sam Bennett is de eerste leider in de BinckBank Tour, die komende zaterdag Den Haag aandoet. De Ierse wielrenner van Bora-hansgrohe was in de openingsrit, over 167,2 kilometer van Beveren naar Hulst, de snelste in een mede door de regenval wat rommelige sprint.

De Nederlander Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma zat ingesloten en kon daardoor niet meedoen om de ritzege. Hij werd uiteindelijk zevende. Zijn land- en ploeggenoot Mike Teunissen, die de sprint voor Groenewegen aantrok, passeerde de finish als derde. De Belg Edward Theuns eindigde als tweede.

'Het was behoorlijk gevaarlijk, de regen maakte me best nerveus', aldus Bennett. 'Ik probeerde voorop te blijven rijden. Mijn ploeggenoten deden goed hun best mij ook op die plek te laten. Gelukkig kon ik uit de problemen blijven.'

Succesvol seizoen

Bennett is bezig aan een zeer succesvol seizoen. Hij won eerder dit jaar de slotrit in de UAE Tour, twee etappes in Parijs-Nice, twee etappes in de Ronde van Turkije, de derde rit in Critérium du Dauphiné, de zevende etappe in de Ronde van San Juan en het Iers kampioenschap op de weg.

In het klassement heeft Bennett nu twee seconden voorsprong op Lukasz Wisniowski en drie tellen op Lars Bak. De Pool en Deen staan na de openingsrit in de tussenstand op die posities wegens bonificatieseconden.

Tijdrit door Den Haag

Vorig jaar ging de eindzege in de BinckBank Tour naar de Sloveen Matej Mohoric. Een jaar eerder won de Nederlander Tom Dumoulin. De BinckBank Tour duurt tot en met zondag. Op de voorlaatste dag wordt er een tijdrit gereden door Den Haag.

LEES OOK: 'Rotte appels eruit', zegt teammanager over ontslag wielrenner Floris Gerts