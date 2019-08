Karel wil wereldkampioen Super Mario Kart worden: 'Je kan jaren spelen en toch beter worden'

Mario, Luigi, Princess Peach, Yoshi en Todd. Voor sommige mensen roepen deze namen nostalgische gevoelens op. Het zijn een paar van de karakters uit Super Mario Kart. In Alphen aan den Rijn begint dinsdag het wereldkampioenschap Super Mario Kart. Karel van Duijvenboden (34) gaat proberen wereldkampioen te worden. 'Ik oefen ongeveer vijf uur per week.'

Voor het wereldkampioenschap worden bij de Esports Game Arena in het centrum Alphen aan den Rijn staan vanaf dinsdag ongeveer dertig oude televisietoestellen met beeldbuis opgesteld. Die zijn hard nodig voor het WK Super Mario Kart, want de game kan niet goed gespeeld worden op modernere tv's. 'Vaak kunnen we ze gratis ophalen als mensen ze kwijt willen', lacht Karel.

Van Duijvenboden is in Nederland de beste speler van Super Mario Kart. Hij speelt het spel al sinds de jaren 90 en oefent ongeveer 5 uur per week. 'Als kind vond ik het heel erg leuk dat je je vaardigheden steeds kan blijven verbeteren. Je kan echt jaren spelen en toch steeds beter worden. Dat vind ik het allerleukste eraan.'

De kans dat hij ook daadwerkelijk wint schat Karel niet zo hoog in. 'Ik ga natuurlijk wel m'n best doen, maar de kans dat ik win is niet veel groter dan vijf procent', zegt hij. De huidige wereldkampioen is behoorlijk goed, beaamt ook organisator Patrick Wessels. 'Hij is niet makkelijk te verslaan, maar hij is te pakken.'

