N213 in Westland op de schop: weg verbreed, maximale snelheid omlaag

De reconstructie is maandag van start gegaan. Tot eind volgend jaar wordt de Burgemeester Elsenweg (N213) tussen Naaldwijk en Honselersdijk aangepast en verbreed. Het gedeelte vanaf de Middelbroekweg tot en met de kruising Dijkweg, dat de meeste vertraging veroorzaakt, wordt verdubbeld. Daarnaast komen er verhoogde geluidsschermen langs de weg.

'Het verkeer groeit nog steeds. Dit is niet nieuw, dat is natuurlijk al jaren zo', legt wethouder Pieter Varekamp uit aan de WOS, mediapartner van Omroep West. 'Om te voorkomen dat we over een poosje helemaal vast komen te staan, moet je dus dingen ondernemen, waaronder deze weg verbreden.'

'Eerst dit stuk doen'

Opvallend is dat even verderop het aantal rijstroken tussen de Naaldwijkse meubelboulevard en bloemenveiling Royal FloraHolland gelijk blijft. 'Of wij dat niet liever anders hadden gezien? Misschien wel, maar het is een provinciale aangelegenheid. Wij kijken of het verkeer voldoende doorstroomt en de zaak niet vast komt te staan. Laten we eerst dit stuk doen.'

Gedurende het gehele project blijft de N213 open. Wel gelden er snelheidsbeperkingen vanwege de wegwerkzaamheden, waar vooral fietsers hinder van zullen ondervinden. Varekamp: 'Het is niet zo dat we hiermee klaar zijn, er blijven altijd stukjes ter verbetering. Maar ik ben erg blij dat we in samenspraak met de provincie deze weg aanpakken.'

