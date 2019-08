'Als ik mijn zwager hiermee kan helpen, doe ik dat graag', Robin loopt marathon voor goed doel

Inmiddels is La Haye geopereerd en heeft hij 28 bestralingen gehad. In november krijgt hij zijn laatste chemokuur, maar dan is de tumor nog niet volledig weg. Dat is helaas onmogelijk: kwaadaardige hersentumoren zijn namelijk nog niet volledig te genezen en komen na verloop van tijd weer terug.

'Tijdens de operaties is zo'n 95 procent van de tumor weggehaald', vertelt Schuring. 'De laatste paar procent zit zo diep in de hersenen dat artsen daar niet bij kunnen zonder vitale delen te beschadigen. Een arts van La Haye, neurochirurg Broekman, denkt hier een oplossing voor te hebben. Zij is ervan overtuigd dat het helpt wanneer tijdens de operatie, als de tumor weg wordt gesneden, gelijk chemo achter wordt gelaten op de plek. Zij denkt daarmee een grote stap te zetten richting te genezen van de ziekte. Maar daar is nog wel veel onderzoek voor nodig.

'Ik ben een duursporter'

Om geld in te zamelen voor dit onderzoek heeft La Haye samen met Robins zus Natascha - zijn vriendin - de stichting Sterk en Positief opgericht. Met het geld dat ze verzamelen, hopen ze - als het onderzoek gerealiseerd kan worden - hersentumoren uiteindelijk geneesbaar te krijgen. Zij doen dit in samenwerking met de Hersenstichting.

Na verschillende acties is er al meer dan 20.000 euro opgehaald. Robin hoopt door gesponsord deel te nemen aan de marathon van New York nog eens 2500 euro op te halen. 'Ik ben een duursporter, met heel veel passie', vertelt La Haye. 'Als ik mijn zwager hiermee kan helpen, dan doe ik dat heel graag. Ik ben al begonnen met trainen voor de de marathon van New York en daar gaan wel wat uurtjes in zitten...'

