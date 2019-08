Ontsnapte pauw weet lang uit handen Rijnsburgse politie te blijven

Een ontsnapte pauw heeft de politie in Rijnsburg dinsdagochtend handenvol werk bezorgd. Het dier liet zich niet makkelijk vangen: hij vloog weg en verstopte zich in verschillende achtertuinen. Uiteindelijk wist een buurtbewoner de pauw te vangen.

Nadat de politie na de melding ter plaatse kwam, liep de pauw door een woonwijk in Rijnsburg. 'Geen idee of de pauw dit juist wel een leuk avontuur vond of liever terug naar zijn vriendjes wilde. Toch leek het ons beter om te kiezen voor het tweede', zegt de politie op Facebook. 'Hierop hebben wij een benaderingstechniek mogelijke gevaarlijke pauw ingezet. Dat klinkt makkelijk, maar niks is minder waar. De pauw vloog weg en verstopte zich in diverse achtertuinen.'

Een bewoner wist het dier uiteindelijk te vangen, zodat de politie de pauw kon terugbrengen naar dierenweide Westerweide, waar hij was ontsnapt. 'Sorry voor de overlast. Het is inderdaad een ware sport om een pauw te vangen. Ze kunnen helaas over het 2 meter hoge hek en als ze dan opgejaagd worden zijn ze helemaal super snel', zegt één van de vrijwilligers van de dierenweide in de reacties onder het Facebookbericht.