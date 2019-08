Meer onderzoek nodig in zaak tegen Facebookmishandelaar

De 27-jarige Bilal B. moet zich binnenkort voor de meervoudige kamer verantwoorden voor het mishandelen van zijn neefje (8), dat hij live streamde op Facebook. Op 4 augustus zagen kijkers hoe de verdachte in een huis in Leiden het jongetje onder meer schopte, kneep en aan zijn been trok.

Woensdagmiddag vond de snelrechtzitting tegen B. plaats. Volgens de officier van justitie moet er meer onderzoek gedaan worden naar de psyche van de verdachte. B. heeft namelijk al een strafblad met veel geweld. Onder meer in het verkeer, tegen de politie, een bedreiging en daarnaast zouden er aanwijzingen zijn voor problemen met alcoholgebruik.

Ook de rechter vindt dat het onderzoek in deze zaak nog niet is afgerond en verwijst de zaak door naar de meervoudige kamer. De rechter vindt dat niet alleen hij maar in totaal drie rechters de zaak moeten behandelen. Bovendien vindt de rechter het gedrag van de verdachte zorgelijk: 'Om de mishandeling uit te zenden via een livestream is een uitermate zorgelijke ontwikkeling.'

In eerste instantie is gekozen voor een snelrecht, omdat Bilal B. heeft bekend en alles op beeld stond. Maar tijdens het bestuderen van de zaak bleek het toch ingewikkelder dan gedacht, legt de persrechter uit. De advocaat van B. vindt het een slordige gang van zaken.

Niet handig

'Het was inderdaad niet handig van mijn cliënt om Facebook erbij te betrekken. Klaar', reageerde Bilal’s advocaat eerder. De zaak komt aan het licht als de politie vanuit het hele land meldingen binnenkrijgt dat er op Facebook een mishandeling is te zien. Een speciaal digitaal team van de politie gaat er mee aan de slag. Op basis van voorwerpen die in het huis zijn te zien, weten agenten het adres in het centrum van Leiden te achterhalen.

'Dan moet je denken aan bepaalde documenten met identiteitsgegevens', legt een woordvoerder van de politie uit. Als agenten het betreffende huis binnengaan, zien ze daar Bilal B. en het slachtoffer. Bilal woont niet in het huis, hij zou namelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.

Wakker houden door te schreeuwen

Het Openbaar Ministerie verdenkt Bilal B. ervan dat hij zijn neefje heeft geschopt, geslagen maar ook wakker heeft gehouden door te schreeuwen. De man zit nog vast. Nu het juridisch gezien om een relatief eenvoudige zaak gaat, is er gekozen voor een snelrechtzitting. Dat gebeurt vaker bij zaken waarbij een verdachte op heterdaad wordt betrapt of waarbij hij bekent.

De advocaat van Bilal B. geeft aan dat hij zich kan vinden in de keuze voor een snelrechtzitting. 'Dat lijkt me een goede beslissing zodat deze zaak niet lang in de kast blijft liggen en niet te lang boven het hoofd van mijn cliënt blijft hangen.'

