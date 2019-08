Dj Toman vliegt heel de wereld over om op te treden: 'Volgende doel is Ibiza'

De dj-carrière van Tom Woerdman, alias Toman, is in een stroomversnelling geraakt. De 27-jarige Alphenaar mocht eind juli voor het eerst optreden op het Belgische Tomorrowland, het grootste dancefestival ter wereld.

'Voor mij was het sowieso een verrassing dat ik er stond. Het was een 'a dream come true-momentje'. Ik heb de hele tijd met kippenvel gestaan, mijn glimlach is niet van mijn gezicht geweest', blikt Woerdman terug bij Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. Toman trad afgelopen weekend op in 'zijn' Alphen aan den Rijn, als special guest op het met 6.500 bezoekers uitverkochte Wet 'n Wild Beachfestival.

Sinds twee jaar gaat het hard met de loopbaan van Toman. 'Ik draai op steeds meer grote festivals en in clubs waarvan je vroeger alleen maar kon dromen om er ooit te staan. En nu sta ik daar, het gaat heel snel allemaal.'

Eerste nummer één-hit

Afgelopen voorjaar beleefde Woerdman een andere mijlpaal: voor het eerst scoorde hij een nummer één-hit, met zijn nummer Fantanized. Niet in de Top 40, maar in zijn genre (minimal-deep tech) bij het internationale danceplatform Beatport.

Dj Toman is de halve wereld al overgevlogen om op te treden. 'Ik heb een tour door Australië, Azië en Zuid-Amerika gehad', somt Woerdman op. 'Ik heb nog nooit op Ibiza gedraaid, dat is een doel voor mij. Ik hoop dat volgend jaar zomer te hebben bereikt.' Of hij ooit zo bekend gaat worden als collega's Armin van Buuren en Martin Garrix? 'Wie weet. Ik durf dat niet te voorspellen. Ik doe mijn best en geniet er vooral van. Dat is wat ik wil en doe.'?

