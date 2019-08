Dwarslaesiepatiënt Sjaan kan weer opzij stappen dankzij uitvinding TU Delft

Dwarslaesiepatiënt Sjaan Quirijns heeft dinsdagochtend vol trots het vierde prototype van het exoskelet onthuld. Met deze versie – ontworpen door TU-studenten - is het voor haar nu ook mogelijk om opzij te stappen. Sjaan: 'We zijn weer een stapje dichterbij "normaal lopen".'

Met behulp van TU-studenten wipt Sjaan Quirijns (43) uit Utrecht vanaf haar rolstoel in het exoskelet, dat staat uitgestald in de werkplaats van de TU-Delft. Een groot gedeelte van de Nederlandse pers is uitgerukt om te zien hoe Sjaan haar eerste stappen zet in het gloednieuwe robotisch harnas. De Utrechse drukt wat knopjes in en geeft zelf het commando: '3, 2, 1…'



En ja hoor: in raptempo zorgen de de motoren in het pak dat Sjaans benen worden voortbewogen. Bij stilstand laat de Utrechtse nog een nieuw snufje zien: ze doet een stap naar links. Sjaan: 'Bijzonder he? Het is zo fijn om weer opzij te kunnen bewegen. Daarnaast is dit exoskelet helemaal op mij afgesteld. Door een knopje in te drukken kan ik de stapgrootte veranderen.'

Sportongeluk

Het leven van Sjaan Quirijns verandert drastisch als ze op haar 24ste een sportongeluk krijgt. Ze raakt verlamd vanaf haar tenen tot ver boven haar taille en belandt uiteindelijk in een rolstoel. Maar bij de pakken neerzitten, is niks voor Sjaan. 'Gelukkig niet, er is nog zoveel', zegt ze. Vanuit haar rolstoel beklimt ze de Alpe d'Huez met een handbike, doet ze mee aan het WK aangepast roeien, en is regelmatig in haar rolstoel op de tennisbaan actief.

Maar dan komt het studententeam project MARCH van de TU vorig jaar op haar pad. 'Sinds 2014 offert elk jaar een groep studenten een jaar van hun studietijd op, om verder te werken aan de ontwikkeling van het exoskelet', legt Jorick Kamphof, teammanager van Project MARCH uit.

Veel kracht

Sjaan wordt vorig jaar gevraagd als testpersoon voor MARCH III, en dat is ook niet zo gek met al haar sportervaring. 'Je moet behoorlijk fit voor het exoskelet zijn', legt ze uit. 'Omdat er veel kracht van de armen wordt gevraagd bij het opstaan en lopen. Eigenlijk is dit ook een soort sport.'

Als proefpersoon helpt Sjaan met het verbeteren van het exoskelet en test ze eens per maand de vernieuwingen. 'De bewegingsmogelijkheden van het exoskelet moeten nog verbeteren', aldus Jorick. 'We weten bijvoorbeeld dat het een grote wens is van Sjaan dat de krukken uiteindelijk niet meer nodig zijn.'

Stukje leven terug

Daarnaast traint Sjaan samen met team MARCH voor de Cybathlon competitie in Zwitserland, waarbij nog zo'n vijftien andere teams meestrijden om het beste exoskelet. 'Tijdens de wedstrijd moet ik verschillende obstakels uit het dagelijks leven overwinnen, die met een rolstoel niet mogelijk zijn. Zoals een helling omhoog en traplopen.'

Winnen is voor Sjaan niet het belangrijkste. 'Ik hoop vooral dat ik kan helpen om het exoskelet te laten doorontwikkelen. Het is al fantastisch wat er nu is; dat ik weer kan staan en lopen, dat geeft een stukje van mijn leven terug. Elke keer als ik een filmpje van mezelf zie dan denk ik; dat doe ik toch maar.'

