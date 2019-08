Opnieuw pech voor Kortebaandraverij? Na hitte nu regen verwacht

Het paardenevenement mag dan verplaatst zijn, voorzitter Leo van Vliet had het evenement liever op de dag zelf willen laten plaatsvinden. 'Met alle mensen, alle vrijwilligers die daar aan deelnemen, probeer je op de 27ste in dit geval een goede Kortebaan te organiseren', vertelt hij tegen mediapartner Unity.nu. 'Als dat gecanceld wordt dan zakt bij iedereen de moed in de schoenen. Dat is heel jammer.'

Het was al de derde keer in zes jaar tijd dat de Kortebaandraverij werd afgelast. In 2014 legde regen in de ochtend de baan blank. Begin september werd er alsnog een nieuwe datum gevonden. Vorig jaar ging de Kortebaan ook niet door. Ook toen was het te heet om te koersen. De organisatie slaagde er toen niet in om een nieuwe datum te vinden. Dat is dit jaar dus wel gelukt, maar op de nieuwe datum wordt er regen verwacht. 'We blijven positief', zegt Leo. 'Een beetje regen is niet erg, maar het is natuurlijk voor de belangstelling niet goed.'

