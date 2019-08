Barry Hay: 'Den Haag is een stuk leuker geworden, het bruist eindelijk'

Hoewel zanger Barry Hay al dertien jaar gelukkig is op Curaçao, mist hij zijn Den Haag toch wel een beetje. 'Het is nu een stuk leuker geworden. Vijftien jaar geleden kwam de koningin er wonen en toen werd het nachtleven in een straal van zoveel kilometer stilgelegd. Toen vond ik het echt een dooie stad. Maar nu bruist het eindelijk. Het is jullie gelukt!'

Geregeld komt de zanger van Golden Earring nog in Den Haag, legt hij uit in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Mijn dochter Bella woont er samen met Spike (gitarist van DI-RECT, red.) en zij willen daar ook echt niet weg. Ook niet naar Amsterdam. Ik zoek ze geregeld op en dan krijg ik wel een steek hoor. Het is een stuk gezelliger geworden in Den Haag.'

Zelf woont Hay al dertien jaar in Curaçao en dat is allemaal begonnen met een uitnoding van de Haagse band The Clarks. 'Ze vroegen toen of ik daar op kon treden. Ik was daar toen vijf dagen te gast en het was zo onwijs leuk. Toen hadden mijn vrouw Sandra en ik al plannen om te emigreren.'

Barry Hay aan het soundchecken met The Clarks en Cesar Zuiderwijk in Curaçao.

'Stiekem vijf jaar geld apart gezet'

Al snel werden de twee op een leuke lap grond op Curaçao gewezen. 'Sandra vroeg zich af of wij dat wel konden betalen maar dat konden wij omdat ik stiekem de laatste vijf jaar geld apart had gezet. Maar eigenlijk kwamen wij dus heel toevallig in Curaçao terecht.'

Vooral het klimaat staat Barry Hay erg aan. 'Mijn vrouw en ik zijn allebei behoorlijke koukleumen. En daar is het een warme weldadigheid. Zo loop ik daar rond met korte broek en flip-flops. Toevallig ben ik vanmorgen aangekomen in Nederland omdat ik deze week op een festival speel en hier moet ik mij toch echt wat gaan aankleden. Het is hier bar en boos en het regent steeds. Gelukkig vlieg ik maandag weer terug.'

'Wat minder van de regels'

Naast het weer bevalt Hay vooral de mentaliteit van de mensen op Curaçao. 'Ze rijden daar met open vrachtwagens met mensen in de achterbak. Dat is in Nederland allemaal streng verboden. Daar zijn ze wat losser en wat minder van de regels. Om een voorbeeld te geven: zo is er een flitspaal die er al jaren staat waar ze niets mee doen. De film hebben ze vol laten lopen en die halen ze er ook niet meer uit. Daar is het veel te warm voor', vertelt Hay lachend.

Wel is het moeilijk om contact te leggen met de lokale gemeenschap. 'Ze zijn wel wat gesloten de Antillianen, maar dat is in Nederland ook zo met Nederlanders. De meeste vrienden die ik daar heb zijn Amerikanen, Engelsen en Nederlanders. Ik nodig de mensen die ik daar ontmoet wel eens uit op een feestje maar ze hebben toch moeite om daarin op te gaan.'

'Ik val niet op'

Groot voordeel van Curaçao is dat Hay daar relatief onbekend over straat kan gaan met zijn typische zonnebril op. In Nederland is hij vaak juist de enige met zonnebril op. 'Daar loopt iedereen met een zonnebril op. Dat is heel gewoon. Ik val niet op.'

Luister hier het interview van Tjeerd Spoor met Barry Hay in Studio Haagsche Bluf: