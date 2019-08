Pech voor vakantievierders: 'Pas volgende week wordt het wat beter weer'

'Zomerweer zie ik niet direct terug in de weersverwachtingen', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Maar die verwachtingen gaan niet verder dan een dag of tien. Bovendien hebben we wel vaker prachtig weer gehad in september en zelfs oktober. Ik sluit het dus zeker niet uit, maar deze woensdag in ieder geval nog niet.'

Hij wijst op de hondsdagen. Deze periode met vochtig, warm weer duurt van 20 juli tot 20 augustus. 'Een periode met veel onstuimig weer', vertelt Mizee. 'Wisselvallig, soms ook heel warm weer. Dat warme weer hadden wij eind juli, hittegolfen. De naam hondsdagen heeft te maken met de ster Sirius. Dat is de helderste ster van Sterrenbeeld Grote Hond. Die ster komt in deze periode tegelijkertijd met de zon op. In het verleden was dit de periode waarin de melk snel bedierf en het brood beschimmelde.'

Nieuw front

Dinsdagavond trokken er regen- en onweersbuien over de regio, maar deze woensdag is het weer overdag wat beter. 'Er is weliswaar wat bewolking, maar toch zien we ook af en toe de zon. In de loop van de middag komt er een nieuw front aan. Dit betekent: weer af en toe regen. Er staat een zuidzuidwestenwind. Die waait matig, maar zal wel wat gaan toenemen. Het wordt 21 graden.'

Komende nacht blijft er van tijd tot tijd regen vallen en wordt het zo'n 15 graden. Donderdag wordt ook weer een dag met veel bewolking en perioden met regen. 'Later misschien wat opklaringen en 20 graden.'

Droger en meer zon

Vrijdag wordt het volgens Mizee 'even wat beter'. 'Dan is het grotendeels droog, al zien we nog een enkele bui en wordt het 22 graden. Zaterdag is opnieuw een dag met veel bewolking en regen en ook zondag hebben we te maken met een aantal buien. Pas volgende week wordt het wat beter, met droger weer en meer zon.'

LEES OOK: Waterhozen bij Scheveningen zorgen voor mooie beelden