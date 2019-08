Staatsbosbeheer werkt aan stuivende duinen: 'Belangrijk voor de diversiteit'

Het lijkt misschien of de duinen er altijd hetzelfde uitzien en er weinig gebeurt, maar niets is minder waar. Zo werkt Staatsbosbeheer in de duinen van Noordwijk aan het herstel van open en stuivende duinen, zodat de diversiteit in het duingebied toeneemt. Boswachter Mark Kras vertelt er alles over in het Omroep West-programma Knooppunt Holland.

'De duinen zijn hier kalkrijk en die kalk wordt gebruikt door kleine plantjes', legt Kras uit terwijl hij door natuurgebied Hollands Duin loopt. 'Die kleine plantjes kunnen hier alleen maar groeien als er kalkrijk zand wordt aangevoerd vanaf het strand.'

'Wat je ziet gebeuren is dat door de stikstof in de lucht die wij uitstoten met onze brandstof, er juist heel veel grote planten gaan groeien', vertelt de boswachter. Daarom worden in de duinen de grote planten weggehaald. Zo worden zandvlaktes gecreëerd waar de kleinere plantjes kunnen groeien.

Diversiteit belangrijk

Kras laat rood guichelheil zien, een klein plantje dat heeft kunnen groeien door de gemaakte zandvlakte. 'Maar waarom wil je zo'n plantje nou per se hier hebben?', vraagt Knooppunt Holland-presentator Johan Overdevest zich af. 'Die bosjes waren toch ook wel leuk?'

'We hebben zo veel bosjes in Nederland die van stikstof gebruik maken', antwoordt Kras daarop. 'Je wil de diversiteit vergroten. Dat is heel belangrijk. De duinen zijn een voedselarm natuurgebied. Er zijn heel veel plantjes die allerlei manieren hebben gevonden om daar juist te groeien. Die worden nu overwoekerd door de grote jongens die vooral veel eten en de boel alleen maar overwoekeren.'

Bewegend zand

'Had je net tijdens de picknick last van bewegend zand?', vraagt de boswachter aan Johan Overdevest. 'Ja hè? Dat is heel belangrijk voor de soorten rijkdom in de duinen. Als alles vastligt, dan wordt het hier eigenlijk heel erg saai.'

Het broedseizoen is officieel weer voorbij en dus worden de werkzaamheden in de duinen weer opgepakt. Het kan zijn dat delen van paden daarom tijdelijk worden afgesloten.