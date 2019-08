Zorgen om brandkranen in Leidschendam-Voorburg: 'Kan de brandweer wel goed blussen?'

Doen de brandkranen in Leidschendam-Voorburg het wel als het erop aankomt? En kan de brandweer de kranen en putdeksels in geval van brand wel snel genoeg vinden? D66 in de gemeente zet daar grote vraagtekens bij. Volgens de partij zijn veel putdeksels van brandkranen overwoekerd en dichtgeslibd of niet goed te vinden.

'Als hier een grote brand uitbreekt, kan de brandweer dan nog wel goed blussen?', vraagt raadslid Peter van Dolen zich af. Hij stelt dat gemiddeld vijftig procent van de brandkranen in Leidschendam-Zuid niet goed is. 'En ik durf dit gerust door te trekken naar de hele gemeente.'

Volgens Van Dolen is er zelfs met vrijwel iedere brandkraan in Leidschendam-Zuid wel iets mis. Hij doelt dan op bordjes, paaltjes of niet goed los te maken putdeksels. D66 heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B en W).

'Potentieel gevaarlijke situatie'

De partij vraagt aan het college of bekend is dat het 'overgrote deel van de brandkranen last heeft van achterstallig onderhoud' en dat gevelbordjes en paaltjes onleesbaar zijn of ontbreken. Verder wil D66 weten of B en W ook vindt dat er sprake is van een 'potentieel gevaarlijke situatie' en of het achterstallig onderhoud wijst op 'onvoldoende controle' door waterbedrijf Dunea, dat verantwoordelijk is voor de keuring en controle van de brandkranen.

Dunea zegt tegen Omroep West een onderhoudscontract te hebben met de veiligheidsregio Haaglanden. 'Zij kijken kritisch naar welke brandkranen in de gemeente staan en welke er nodig zijn om branden te kunnen blussen', legt Edward Verhey van het waterbedrijf uit. 'En over het algemeen is vijftig procent van de brandkranen door de veiligheidsregio aangegeven voor het blussen van een brand.' Verhey zegt dat al die kranen eens in de twee jaar worden gecontroleerd.

Alert

Worden de vragen van D66 dan onterecht gesteld? Verhey van Dunea is er alleen maar blij mee. 'Het is heel erg goed dat D66 alert is. Iedereen moet ook alert zijn. Het blussen van branden is natuurlijk essentieel en ons water is daarin een basisbehoefte.' Volgens Verhey kan de brandweer de brandkranen die binnen het contract vallen dan ook snel genoeg gebruiken in geval van brand. 'En ze weten ook precies waar ze zitten.'

Op de reactie van Dunea zegt gemeenteraadslid Van Dolen: 'Ik constateer dat er eigenlijk met alle brandkranen wel iets mis is en dat trek ik door naar de hele gemeente. Het kan best kloppen wat Dunea zegt, maar die controleer ik niet. Ik controleer het college.'

'Niet via de media'

De veiligheidsregio Haaglanden kan tegenover Omroep West niet inhoudelijk reageren op de door D66 aangezwengelde kwestie. Een woordvoerder laat weten dat het college verantwoordelijk is voor de beantwoording van de vragen van D66, de brandweer levert daaraan een bijdrage. 'Antwoorden op raadsvragen kunnen niet via de media bij de gemeenteraad komen.'

Wel laat de brandweer weten dat er in geval van brand meerdere manieren zijn om aan bluswater te komen. 'Elke brandweerwagen heeft ruim voldoende water bij zich voor de eerste inzet. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een ondergrondse brandkraan of open water.'

Plattegronden

Volgens de brandweer is het gebruik van open water sowieso noodzakelijk bij grotere branden, omdat brandkranen dan onvoldoende water leveren. 'De brandweer beschikt over materieel om een brandkraan te openen. Ook hebben we kaartmateriaal met daarop alle ondergrondse brandkranen en open water, zodat snel voldoende water beschikbaar is.'

