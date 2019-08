Gehandicapte Maria boos: 'Hulpfiets mag Haagse bus niet in'

Maria Knijn is 73 en noemt zichzelf 'een beetje gehandicapt', ze heeft last van haar evenwicht en daarom heeft ze als hulpmiddel een klein loopfietsje. Met dit ding verplaatst ze zich door de hele wereld, tot aan Thailand toe. Overal mag ze haar hulpmiddel meenemen, maar niet in de tram, bus en RandstadRail van de de Haagse vervoerder HTM.

Maria vulde al drie keer een klachtenformulier in van de HTM omdat ze boos is. Ze woont zelf in Hoorn en komt regelmatig in Den Haag voor bezoek aan haar zoon én haar specialist. Al meerdere keren is ze met haar loopfiets geweigerd. In een schriftelijke reactie laat de HTM weten: 'We kunnen u mededelen dat u niet met de loopfiets de tram en bus in mag. Ondanks het feit dat de fiets een medisch doeleind dient, blijft het een fiets. En fietsen zijn niet toegestaan in de tram en bus.'

Verder schrijft de HTM: 'We kunnen ons voorstellen dat u misschien niet helemaal tevreden bent met dit antwoord, aangezien u de loopfiets nodig heeft in verband met uw beperking. We willen dan ook benadrukken dat deze beslissing gemaakt wordt voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw medereizigers.'

Fiets meenemen als bagage

Maria is niet tevreden met dit antwoord. 'Ik zit gewoon op een stoel in de tram en hou het fietsje vast.' Ze heeft bij andere vervoersmaatschappijen geen problemen. Ooit had ze een geschil met de NS. Maar nadat ze uitgelegd had dat ze het fietsje echt nodig heeft, wijzigde de NS de regels en kreeg Maria een paar vrijreisdagen en een grote bos bloemen.

Als Maria doorvraagt op Twitter is dit het antwoord van de HTM.

'Dan ga ik mijn fietsframe wel inpakken in wc-rollen,' moppert Knijn.

Toch excuus HTM

De ANBO, de belangenorganisatie voor senioren is verbaasd over het handelen van de HTM. 'Een vervoerbedrijf zou toch flexibeler om moeten gaan met dit soort gevallen: deze fiets is geen fiets maar een hulpmiddel. Waarom mag een kinderwagen wel en dit niet', zegt Jurrien Beerda van de ANBO. 'Een stad als Den Haag zou toch bereikbaar moeten zijn voor iedereen.'

HTM laat aan Omroep West weten dat er sprake is van een naar misverstand. 'Uiteraard zijn mensen met medische hulpmiddelen welkom bij ons in de tram en bus', zegt Marijke Poppelier van de HTM. 'Er is kennelijk bij de buschauffeurs, trambestuurders en klantenservice verwarring ontstaan over wat een hulpmiddel is en wat een fiets. We betreuren dat.' De vervoermaatschappij zal excuses aanbieden aan Maria Knijn. Er is wel één kleine kanttekening: het is wel altijd ter beoordeling aan de trambestuurder of de buschauffeur of de sitiatie in het voertuig op dat moment een loopfiets toestaat. Dat geldt ook voor andere hulpmiddelen.