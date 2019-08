Hondeneigenaren in Scheveningse Bosjes: 'De onbevangenheid is er na de moord vanaf'

Moordverdachte Thijs H. staat vrijdag voor de rechter. De 27-jarige man wordt verdacht van het doden van drie wandelaars. Onder wie de Japanse vrouw Etsuko op 4 mei in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Ze liet op dat moment haar twee honden uit. Het wandelen in het bewuste bos is sindsdien volgens verschillende hondeneigenaren niet meer hetzelfde.

'Nog steeds denk ik er iedere dag wel even aan. Dat komt ook omdat we altijd langs dit monumentje lopen.' Het baasje van Toby wijst naar een boom die nog altijd volhangt met verse bloemen. Het is de plek waar Etsuko werd gevonden. De hondenbezitster wil graag anoniem blijven, net als de andere drie van het '8uurs-groepje', zoals ze zichzelf noemen. Iedere ochtend laten ze met zijn vieren om 8.00 uur hun hond uit in de Scheveningse Bosjes.

Ook Etsuko was iedere dag in het bos te vinden om haar hondjes uit te laten. Ze had er twee waarvan er eentje met name opviel omdat hij gehandicapt was. Dit hondje liep met een soort looprekje. De hondeneigenaren: 'Daardoor wist iedereen wie ze was. Een heel lieve vrouw.' Op 4 mei wordt dat hondje ook naast het lichaam van Etsuko gevonden. Ze blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Waarom is nog altijd niet bekend.

Niet meer zonder alarm in het donker

'Het idee dat je gewoon 'zomaar' een moord kunt plegen. Bizar', verzucht de eigenaar van Oaks. Hij vertelt dat zijn vrouw inmiddels niet meer alleen het bos ingaat. Dat kan het baasje van Boni zich goed voorstellen. Zij gaat nog wel, maar alleen met het 8uurs-groepje en in de avonduren neemt ze tegenwoordig een alarm mee. 'De onbevangenheid is er helemaal vanaf.'

Op 7 mei zou Thijs H wederom twee wandelaars hebben gedood. Dit keer een man en een vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen. Een paar uur na deze dubbele doding meldt H. zich met bloed op zijn handen en kleren bij kliniek Vijverdal in Maastricht. De volgende dag blijkt hij te zijn verdwenen. De kliniek slaat alarm en de politie weet hem uiteindelijk te arresteren. Vrijdag moet hij voor het eerst voor de rechter in Maastricht verschijnen.

'De sleutel weggooien'

De hondeneigenaren in Den Haag zijn het over de straf roerend met elkaar eens. 'Levenslang. De sleutel weggooien. Deze jongen mag niet meer terugkeren in de maatschappij.'

