AZ neemt bezit van het ADO Den Haag-stadion

'AZ probeert het stadion zoveel mogelijk eigen te maken', zegt de persvoorlichter van ADO Den Haag, Ronald van der Geer. Zo heeft de club uit Alkmaar hoesjes met het eigen logo over de stoeltjes getrokken. Ook staan er paspoppen bij de hoofdingang met AZ-kleding aan, is er eigen bewegwijzering en zijn er banners aan de rand van het veld met reclame van AZ-sponsoren.

AZ speelt donderdagavond en zondagmiddag in het Cars Jeans Stadion. Dit omdat afgelopen weekend een gedeelte van het dak in het eigen stadion instortte. Daarom wijkt de club uit naar Den Haag. Woensdag aan het einde van de middag trainen de Alkmaarders al op het Haagse kunstgrasveld.

'Het is hetzelfde als je Europees voetbal speelt en de UEFA neemt het stadion over', vertelt Van der Geer. 'Er worden naar hartenlust veranderingen aangebracht. Maar dat hebben we afgesproken.'

Stewards van AZ en ADO

Toen het zeker was dat het Cars Jeans-stadion een week lang de thuishaven van AZ zou zijn, is er snel geschakeld, weet Van der Geer. Zo is er afgesproken dat de catering gedeeltelijk in handen van AZ ligt en gedeeltelijk in handen van de Haagse club. Ditzelfde geldt ook voor de stewards die voor veiligheid moeten zorgen. 'Ook dat is een combi', zegt de perschef.

De Alkmaarse ploeg verwacht 8.000 supporters te verwelkomen. 'Wat minder dan ze normaal hebben', weet Van der Geer. 'Maar het is natuurlijk ook een uurtje langer rijden. Zelf ben ik er ook. Wij proberen donderdagavond AZ te ondersteunen waar mogelijk.'

Marioepol

Donderdag staat voor de Noord-Hollanders de wedstrijd tegen het Oekraïense Marioepol in het kader van de Europa League op het programma. Zondagmiddag de eredivisiewedstrijd tegen FC Groningen. ADO speelt zaterdag in eigen huis tegen Sparta.