Psycholoog over Thijs H.: 'Binnen een psychose bestaat er geen verschil tussen goed en kwaad'

Thijs H. moet zich vrijdag voor de rechter in Maastricht verantwoorden. H. zou in het voorjaar drie mensen hebben gedood die nietsvermoedend hun hondje uitlieten. Maar waarom? Klinisch psycholoog Jan Derksen denkt dat Thijs H. mogelijk handelde in een psychose.

Derksen benadrukt dat hij het dossier natuurlijk niet heeft gelezen. 'Wat ik uit de media begrijp is dat deze jongen eigenlijk nooit opviel en opeens tot deze daden is gekomen. Uit mijn ervaring is er dan meestal sprake van een psychose.' Derksen is al meer dan veertig jaar klinisch psycholoog met een eigen praktijk en daarnaast is hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Volgens Derksen kun je een psychose vergelijken met een droom. 'Ik droomde bijvoorbeeld vannacht dat ik met een boot over de weg kon, natuurlijk kan dat niet, maar in mijn droom was het de werkelijkheid.' Daarnaast bestaat er volgens Derksen binnen een psychose geen verschil tussen goed en kwaad.

Scheveningse Bosjes

De 27-jarige Thijs H. wordt er van verdacht binnen een paar dagen tijd drie wandelaars te hebben gedood. De Japanse vrouw Etsuko (56) uit Den Haag zou het eerste slachtoffer zijn geweest. Een paar dagen later zou hij een man en een vrouw op de Brunssummerheide in Limburg om het leven hebben gebracht. Daarvoor leed Thijs een ogenschijnlijk 'normaal' leven. Zo woonde hij in het centrum van Den Haag en studeerde hij aan de TU Delft.

Derksen legt uit dat aan zo'n psychose een heel proces vooraf gaat dat niet altijd door de omgeving van de patiënt wordt gezien. Ook in zijn eigen praktijk komt hij dergelijke problematiek tegen. 'Maar zo'n heftige zaak, zo ernstig. Dat is zeer zeldzaam', constateert hij.

Muurbloempje

Oud studiegenoten omschrijven Thijs als iemand die op de achtergrond bleef. Een muurbloempje. Volgens de psycholoog kan dat ook een teken aan de wand zijn. Het is juist namelijk goed om eens boos te worden, op de voorgrond te treden, verliefd durven te worden. 'Een zogeheten muurbloempje kan erop duiden dat iemand zijn emotie niet kan reguleren.'

Over een eventuele straf of maatregel kan de psycholoog niets zeggen, omdat hij Thijs H. niet zelf heeft geanalyseerd. In zijn algemeenheid vertelt Derksen dat veel patiënten na een psychose zich in de regel vaak depressief voelen. 'Met medicatie kan de psychose overgaan en dan komt het schuldgevoel, want dan realiseren ze zich wat ze hebben gedaan.'

Vrijdag staat Thijs H. voor het eerst voor de rechter. Tot op heden ontkent hij de drie wandelaars te hebben gedood.

