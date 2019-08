Oud-handbalster Yvette Broch en zangeres Shary-An in Expeditie Robinson

Monster is dit jaar goed vertegenwoordigd in Expeditie Robinson. Zowel oud-tophandbalster Yvette Broch als voormalig The voice of Holland-kandidaat Shary-An Nivallic doen mee met het survivalprogramma. De afgelopen dagen worden steeds meer namen bekend van het nieuwe seizoen.

Broch begon met handballen bij Quintus in Kwintsheul en bereikte via het Amsterdamse VOC, het Spaanse Alcobendas en het Franse Metz uiteindelijk de internationale top bij Györ in Hongarije. Als international won ze zilver en brons op het WK en zilver op het EK. Vorig jaar zette ze een punt achter haar carrière, omdat haar lichaam naar eigen zeggen gesloopt was. Voordat Broch de top bereikte, had ze ook een korte modellencarrière. In 2008 werd ze tweede in het programma Holland's Next Topmodel.

Shary-An deed in 2010 mee aan de eerste editie van The voice of Holland, waarin ze strandde in de halve finale. Daarna bracht ze singles uit als Six Feet Under en Read My Book. Met dat laatste nummer haalde ze in 2012 de Top 40.

Andere kandidaten

Andere deelnemers dit jaar zijn De Smaakpolitie-presentator Rob Geus, Qmusic-dj Fien Vermeulen, Klokhuis-presentatrice Eva Cleven, YouTubers Kalvijn en Onnedie, MTV- en RTL-presentator Rijk Hofman, tv-kok Hugo Kennis, RTL Nieuws-verslaggever Jaap van Deurzen en de 3FM-dj's Eva Koreman en Frank van der Lende.

Expeditie Robinson wordt dit jaar gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels, die het stokje overneemt van Hagenaar Dennis Weening. Het nieuwe seizoen is vanaf zondag 1 september te zien op RTL 4.