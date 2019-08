Wat weten studenten van soa's? Anticonceptiebus op El Cid in Leiden

'We merken dat veel studenten niet weten welke anticonceptiemiddelen er allemaal zijn en lopen onnodig vaak een soa op', aldus Amy Mante-Adu van de Rutgers Stichting. Juist tijdens de introductieweken zien de GGD's in Nederland een stijging ook van het aantal soa's. 'Juist daarom nu rijden we met de anticonceptie voorlichtingsbus door het land', zegt Mante-Adu.

Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat de helft van de jongeren tijdens een one-night stand geen condoom gebruikt. 'Terwijl juist bij een onbekend iemand dit juist zo belangrijk is.'

Quiz over soa's

Studenten denk zelf al veel te weten over soa's. Toch deed onze verslaggever op het plein voor de Hogeschool in Leiden een kleine steekproef. Het merendeel van de jongens wist niet uit te leggen wat Gonorroe is of wat PrEP is. Toch wisten de meeste meiden wel dat ze van voorvocht toch wel zwanger kunnen worden.

