Facebook reageert op live uitgezonden mishandeling: 'Nemen veiligheid kinderen heel serieus'

Facebook heeft gereageerd op de rechtszaak van de 27-jarige Bilal B. die zijn 8-jarige neefje zou hebben mishandeld en dit via een livestream in een Facebookgroep zou hebben uitgezonden. Het sociale medium laat weten de veiligheid van kinderen serieus te nemen en samen te werken met de politie.

'We nemen de veiligheid van kinderen en van de Facebook-community heel serieus. Zoals te lezen is in onze richtlijnen staan we geen video's of foto's toe waarin kindermishandeling te zien is', reageert Facebook op vragen van Omroep West. 'De video is verwijderd, we werken samen met de politie en ondersteunen hen op alle mogelijke manieren.'

Op 4 augustus zagen kijkers op Facebook hoe Bilal B. in een huis in Leiden zijn jonge neefje onder meer schopte, kneep en aan zijn been trok. Woensdagmiddag vond de snelrechtzitting tegen de 27-jarige verdachte plaats, maar omdat de zaak gecompliceerder bleek dan gedacht, buigt de meervoudige kamer zich er binnenkort over.

