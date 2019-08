Gemeente Zoeterwoude dreigt afvalcontainers weg te halen bij fout gebruik: 'Gaat steeds vaker mis'

Als inwoners aan de Laan de Goede Herder in Zoeterwoude-Rijndijk afval in de verkeerde container blijven gooien, gaat de gemeente een aantal containers weghalen. Dat zegt burgemeester Liesbeth Bloemen. 'Helaas wordt er de laatste tijd steeds vaker ander afval bij het luierafval en de PMD-container aan de Laan de Goede Herder aangeboden.'

Door de vervuiling worden vrachten afgekeurd en moet het tegen een hoger tarief verwerkt worden. 'Als de vervuiling aan blijft houden, zijn wij helaas genoodzaakt om de luiercontainers en de gemeenschappelijke container voor het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons, red.) aan de Laan de Goede Herder te verwijderen', zo waarschuwt de gemeente op haar website.

Burgemeester Liesbeth Bloemen houdt van afval scheiden. Ze pakt dat al jaren voortvarend aan in het dorp, maar sommige Zoeterwoudenaren hebben geen zin om eraan mee te doen. In de buurt van de Eendenkooi wordt er bijvoorbeeld ander afval bij het plastic en bij de luiers gegooid. En dat kost de gemeente uiteindelijk veel geld en daarom wil Bloemen nu maatregelen nemen. 'In het allerergste geval moeten we die bak weghalen, want als er te veel verkeerde dingen inkomen, draaien wij voor de rekening op.'

'Schandalig'

'Ik zie het inderdaad weleens gebeuren', zegt een buurtbewoner bij de luiercontainer bij de Eendenkooi. 'Zo zie ik weleens een zak huisvuil in de luiercontainer. Zonde, want die luiercontainer is ideaal en gratis.'

Maar de containers voor het restafval kosten wel wat. En dus kiezen een aantal inwoners blijkbaar voor de goedkopere oplossingen. 'Schandalig', zegt een andere buurtbewoner. 'Als de gemeente dan containers moet weghalen gaan we met z'n allen toch meer betalen. En nu kost het echt niet veel.'