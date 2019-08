Benjamin en Frans plukken Hortus Leiden leeg voor hun lokale bier

Bij het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf vertelt Benjamin over het biertje. 'Zo'n twee jaar geleden werden wij hiervoor benaderd door de universiteit. Voor het biertje maken wij gebruik van onder andere bergamot (citrusvrucht, red.), limoenblad en kaneelblad. En natuurlijk seizoensbloemen van de Hortus botanicus Leiden. Dus de smaak verschilt per periode. Kiss of the season noemen wij het ook wel.'

Het Hortus Bier wordt gebrouwen door Brouwerij Pronck, gelegen in hartje Leiden. 'Heel lokaal gebrouwen met hele lokale ingrediënten dus', lacht Benjamin. 'Elk biertje wordt gedryhopped, dat betekent dat koud bloemen uit de Hortus botanicus Leiden aan het bier worden toegevoegd. Het resultaat is een soort van amberkleurig bier.'

Het Hortus Bier wordt ingeschonken tijdens Studio Haagsche Bluf.

'Pronck moet je spellen'

Brouwerij Pronck is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Toen Benjamin en Frans nog studenten waren in Leiden, besloten ze om te gaan brouwen. Inmiddels is er al jaren een serieuze brouwerij. 'Het is niet echt één keuze waardoor je van hobbyist naar brouwerij gaat. Dat gaat heel stapsgewijs. Je hebt het eigenlijk niet door. Opeens kijk je achterom en dan zie je dat er een brouwerij staat. Natuurlijk hebben wij veel stappen gezet, maar wij hebben niet de ambitie om een tweede Heineken te zijn.'

De naam Pronck is gekozen door Frans, legt Benjamin uit. 'Dat was een beetje jeugdige naïviteit. Pronck met ck moet je steeds spellen dus blijft het makkelijker hangen. En wij hebben toen ook rondje vreemde talen gedaan om te kijken of Pronck niets iets raars betekent en dat was niet het geval. Ook waren de alle internetadressen nog beschikbaar.'

'Opeens grijpt het je'

Bij het brouwen van bier komt veel samen voor Benjamin. 'Ik hou van mooie dingen, van eerlijke dingen die met aandacht en liefde zijn gemaakt. Het leuke aan bier is dat je het hobbymatig kan proberen. En opeens grijpt het je en dan wordt het groter dan een hobby.'

In het begin werd er veel geëxperimenteerd. 'Ons vriendenaantal nam toen af omdat niet alles even goed was wat wij toen maakten. Maar soms vroegen ze ons ook waar wij het bier hadden gekocht terwijl wij dat zelf hadden gemaakt. Langzaam werden wij steeds beter in het brouwen van bier.'

Eerder maakte Omroep West een reportage over de twee Leidse studenten die voor de grap begonnen met bier.

'Heel kritisch naar jezelf kijken'

Nog altijd keuren Benjamin en Frans zelf al hun bier. 'Het is belangrijk om heel kritisch naar jezelf te blijven kijken. Als wij bier niet goed vinden, dan keuren wij het af', legt Benjamin uit. 'Je moet zelf de kritische consument zijn. Op het moment dat wij niet tevreden zijn, doen wij het bier niet de deur uit.'

Die zelfkeuring is ook het bestaansrecht van de kleine brouwerij, vindt de ondernemer. 'Je moet niet één recept 130 jaar blijven brouwen maar steeds op zoek blijven gaan naar nieuwe smaken. Daarbij moet je je eigen tong gebruiken en veel experimenteren. Steeds kijken naar welke ingrediënten hot zijn en kwalitatief hoogstaande producten maken. Dat maakt je relevant als brouwerij.'

'Speciaalbier in trek'

Steeds meer mensen drinken speciaalbier. 'Het is een ongelofelijke groeimarkt. De Nederlandse biercultuur is in opkomst. Als je in België vraagt om een biertje, dan vragen ze aan jou wat je precies wilt drinken. Als je dat in Nederland doet, krijg je vaak een pilsje voorgeschoteld. Maar wij zijn in Nederland gelukkig een inhaalslag aan het maken.'

