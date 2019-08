Komkommernieuws: Pijnacker-Nootdorp opent Komkommerweg

De gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft dit jaar zijn eigen draai aan het komkommernieuws. Daar wordt vrijdagmiddag namelijk de nieuwe Komkommerweg geopend. In 2010 werden de eerste plannen gemaakt en een jaar geleden werd met de aanleg begonnen van de weg die de Delftsestraatweg met de N470 gaat verbinden. Voor de officiële opening van de Komkommerweg was er natuurlijk maar een mogelijkheid, midden in de rustige zomerperiode: de komkommertijd.

Het begrip komkommertijd wordt vooral nog in de media gebruikt. Het is een beschrijving van de zomerperiode waarin nieuwsberichten worden gebracht die in andere perioden van het jaar waarschijnlijk geen nieuws zouden zijn. Zoals het bericht dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp een nieuwe weg opent: de Komkommerweg.

'Vrachtverkeer van en naar het glastuinbouwgebied Pijnacker West hoeft nu niet meer door de kernen Pijnacker en Delfgauw. Goed voor de verkeersveiligheid én voor de woonkwaliteit', legt wethouder Ilona Jense uit waarom de opening van de nieuwe weg wel degelijk belangrijk nieuws voor de gemeente is. Naast de weg is er ook gewerkt aan een fietstunnel, twee rontondes en een kruising.