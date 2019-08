Ministerie Buitenlandse Zaken blijft afgezet bij harde wind

Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft het gebied rond het gebouw aan de Rijnstraat voorlopig afzetten bij harde wind. De afgelopen maanden zijn vier ruiten kapot gegaan waarbij glas naar beneden is gekomen. Om met de harde wind van afgelopen zaterdag geen risico te nemen werd er uit voorzorg een stuk van enkele meters rond de gevel afgezet om te voorkomen dat voorbijgangers gewond zouden raken door vallend glas. Voorlopig zal het ministerie deze maatregelen blijven nemen als de wind harder dan windkracht zeven is.

Zoals Omroep West zaterdag al meldde neemt het Rijksvastgoed geen risico bij harde wind. 'In juni en juli zijn vier ramen gesprongen. We zijn nog aan het onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar we vermoeden dat dit door de warmte van het begin van de zomer komt. De ramen zijn echter kwetsbaar en uit voorzorg hebben we een stuk van enkele meters uit de gevel afgezet', vertelt een woordvoerder.

Hoewel er afgelopen zaterdag tijdens de harde wind geen problemen zijn geweest met het glas zal het Rijksvastgoedbedrijf het gebied bij het Centraal Station af blijven zetten bij harde wind tot er meer bekend is over de oorzaak. De woordvoerder wilde niet zeggen wie er op gaat draaien voor de geleden schade door de ruitbreuken.

Vloeren

De gesprongen ruiten zijn niet het enige probleem voor het in 2017 geopende pand. Eerder bleek al dat de vloeren in het gebouw niet volledig belast kunnen worden, omdat deze dezelfde constructie bevatten als een in Eindhoven ingestorte parkeergarage. Ook hier zijn herstelwerkzaamheden nodig, waarbij niet bekend is wanneer deze afgerond zullen zijn.