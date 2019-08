Watersportdag voor kwetsbare kinderen: 'Ze weten niet wat ze overkomt'

Zes weken zomervakantie klinkt heerlijk. Maar als je ouders om wat voor reden ook niet in de gelegenheid zijn met je uit te gaan en je zes weken thuis moet blijven, kan het ook heel lang duren. Professioneel kitesurfer Roderick Pijls organiseerde donderdag speciaal voor deze kwetsbare kinderen van jeugdhulporganisatie Jeugdformaat een dag vol watersporten. 'Dit is echt hartstikke gaaf', zegt een van de deelnemende kinderen. 'En met de kou van het water valt het ook wel mee.'

De dag is een initiatief van Pijls. Als kitesurfer reist de inwoner van Noordwijk de hele wereld over. Dit doet hem beseffen hoe bevoorrecht hij is. 'Ik heb de mazzel dat ik over in de wereld leuke dingen mag doen. Er zijn veel liefdadigheidsinstellingen die kinderen in andere landen helpen, maar ook in Nederland is er een groep kinderen die extra aandacht nodig heeft. Die kinderen wil ik vandaag graag een leuke dag bezorgen.'

De gratis dag wordt mogelijk gemaakt door verschillende bedrijven en is voor 35 kwetsbare kinderen uit Noordwijk en Den Haag. Ze krijgen een dag aangeboden met verschillende watersporten. Tussendoor is er een lunch en de voor de kinderen onvergetelijke dag wordt afgesloten met een barbecue. De ouders, broertjes en zusjes van de kinderen zijn hierbij ook aanwezig, waardoor het echt een uitje voor het hele gezin is.

'Weten niet wat ze overkomt'

De watersportdag is een groot succes. De kinderen storten zich vol overgave de zee in. Jacqueline Leget van jeugdhulpverleningsorganisatie Jeugdformaat ziet de kinderen stralen. 'De kinderen en de ouders zagen er vreselijk naar uit, naar deze dag. Veel van deze kinderen gaan zelden een dagje uit of op vakantie. Ze weten niet wat ze overkomt.'