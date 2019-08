Thijs H. voor het eerst voor de rechter in Maastricht

Moordverdachte Thijs H. bij een hardloopwedstrijd in Brunssum | Foto via MY LAPS

Thijs H. verschijnt vrijdag voor het eerst voor de rechter. De 27-jarige Hagenaar wordt verdacht van drie moorden. Op 4 mei zou hij de 56-jarige Etsuko hebben doodgestoken in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later zou hij een man en vrouw uit Heerlen om het leven hebben gebracht. H. bekende vrijdag bij de start van de rechtszaak dat hij de moorden heeft gepleegd.

Het gaat om een zogeheten pro-formazitting. Dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Waarschijnlijk zal duidelijk worden hoe het staat met het strafrechtelijk onderzoek. Afgelopen woensdag maakte de rechter bekend dat Thijs H. verplicht bij de rechtbank in Maastricht aanwezig moet zijn.

De 27-jarige H. zou op 4 mei de vrouw in de Scheveningse Bosjes hebben gedood. De verdachte woonde sinds kort in Den Haag vanwege zijn studie. Drie dagen later, 7 mei, zou hij een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw uit Heerlen om het leven hebben gebracht. Zij waren apart van elkaar aan het wandelen op de Brunssummerheide. Dat is in de buurt van het ouderlijk huis van Thijs H.

Discussie rondom het medisch beroepsgeheim

Kort nadat de slachtoffers waren gevonden op de Brunssummerheide zou de verdachte zich hebben gemeld hebben bij een kliniek in Maastricht. Volgens een psychiater had hij bloed op zijn kleren en handen. In eerste instantie trokken de medewerkers van deze kliniek niet aan de bel vanwege het medisch beroepsgeheim. Ook weigerden ze, vanwege diezelfde reden, videobeelden van H. af te staan. Maar de rechter-commissaris besloot dat deze beelden wel in de strafzaak gebruikt mogen worden.

Om 10.00 uur begint de zaak tegen Thijs H. Verslaggever Miranda van Dam is daarbij aanwezig. Volg vanaf dan de zaak via haar tweets hieronder.