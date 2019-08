Nieuwe bussen in Delft: 'Meer ritten, andere lijnen en rolstoelvriendelijker'

EBS neemt vanaf 25 augustus de stads- en streekbussen over van Connexxion in en rond Delft. 'Het is een flinke uitdaging om alles voor elkaar te krijgen', vertelt vervoerdeskundige Frans de Kok. 'We maken gebruik van nieuwe routes en die moeten worden getest. Werken de stoplichten mee, doet de ICT het goed, dat soort dingen controleren we in de praktijk. De buschauffeurs moet zonder problemen op de lijn kunnen rijden.'

Want er gaat nogal wat veranderen. Zo weet Jasper Vermeer van EBS: 'In Delft gaan er meer bussen rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Om de vier minuten gaat er een bus rijden. Daarnaast rijden er elektrische bussen tussen de grotere kernen zoals de lijn Delft – Zoetermeer, en Den Haag Leyenburg – Naaldwijk – Schiedam. Ook rijden we vanaf Den Haag Leyenburg via Delft naar Rotterdam The Hague Airport.'

EBS gaat namelijk het streekvervoer verzorgen in de ov-regio Haaglanden Streek. Dat gebied omvat de gemeenten Westland, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Wassenaar. De stadsbussen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg van HTMbuzz vallen hier dus niet onder.

Oude abonnementen

Toch is het niet alleen maar hosanna. Sommige oude vertrouwde lijnen gaan verdwijnen. Maar daar heeft EBS een oplossing voor. Vermeer: 'Daarvoor hebben we de Delfthopper. Dat is geen gewone bus met een vaste dienstregeling, maar een bus die je minimaal een half uur van tevoren via telefoon of online bestelt.' De bus gaat vervolgens rechtstreeks naar de bestemming van keuze of via een omweg, als er ook andere passagiers van de dienst gebruikmaken.

Reizigers kunnen op die ritjes de vertrouwde abonnementen gebruiken. 'Oude abonnementen van Connexxion zijn namelijk gewoon te gebruiken bij ons', vertelt Vermeer. 'Zolang ze lopen, zijn ze in de bus te gebruiken.'

Rolstoelvriendelijk

EBS gaat rijden met nieuwe bussen, maar met de oude vertrouwde chauffeurs van Connexxion. Het bedrijf neemt namelijk het personeel over. 'De busvloot bestaat nu nog gedeeltelijk uit aardgasbussen en gedeeltelijk uit elektrische bussen', zegt Vermeer. 'De planning is om in 2026 of 2027 met alleen nog maar elektrische bussen te rijden.'

Daarnaast zijn de bussen zelf ook uitgerust met passagiersvriendelijke toepassingen. Zo hebben alle stoelen een USB-oplaadpunt en kunnen mensen in een rolstoel makkelijk naar binnen rijden. 'De meeste haltes zijn op de goede hoogte', weet Vermeer. 'Maar als er een gat is omdat de chauffeur te ver van de rand heeft geparkeerd of er toch nog een hoogteverschil is, dan hebben we een plank die we neer kunnen leggen. Hij is heel licht, dus makkelijk te gebruiken.'

