Opnieuw record voor Davina Michelle: 53 miljoen streams op Spotify

Davina Michelle heeft weer een record te pakken: de meest gestreamde track in Nederland ooit met het nummer Duurt Te Lang. Het nummer is inmiddels al 53 miljoen keer beluisterd, 60 miljoen als je België ook meerekent.

De zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel brak vorig jaar zomer door toen ze meedeed met het tv-programma Beste Zangeres waarin ze het nummer van Glen Faria coverde. Haar versie stond acht weken op één in de Top 40.

Davina Michelle werd bekend met haar P!nk-cover What about us. Na haar deelname aan Beste Zangers ging het hard met de carrière van de zangeres: ze was de hoogste binnenkomer in de Top 2000, kreeg een gouden plaat, won een Edison en twee 100% NL Awards. Ook met het nummer Hoe Het Danst, samen met Marco Borsato en Armin van Buuren, haalde Davina een nummer 1-hit in de Top 40.

Voorprogramma P!nk

Afgelopen weekend stond Davina Michelle - die eigenlijk Michelle Hoogendoorn heet - in het voorprogramma van P!nk op het Malieveld. Het was een droom die uitkwam vertelde ze later aan Omroep West.