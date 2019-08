Haagse gastvrijheid: 'Zuid-Amerikaanse interlands in het ADO-stadion'

Gonzalo Jara (L) van Chili in duel met Hugo Rodallega van Colombia tijdens de wedstrijd in Den Haag | Foto: ANP

AZ is niet de eerste 'vreemde ploeg' die in het Cars Jeans Stadion speelt. Scheveningen voetbalde er de afgelopen jaren enkele bekerduels. Acht jaar geleden was Den Haag het decor van twee hele andere wedstrijden: Colombia - Chili en Ecuador – Peru stonden toen na elkaar op het programma. 'Het was een Zuid-Amerikaans feestje', zegt Katwijker Jan van der Plas. Hij bezocht op 29 maart 2011 beide duels.

'Op een gegeven moment werd het wat dreigend', vertelt hij vervolgens. 'Toen zijn we vijf rijen hoger gaan zitten. Maar voor de rest deden ze er alles aan om het zo Zuid-Amerikaanse mogelijk te maken. Er hingen vlaggen en werd gezongen.'

Dat ondervond ook de scheidsrechter van die dag: Pieter Vink. De Noordwijker mocht de wedstrijd Colombia – Chili in goede banen leiden. 'Onwijs gaaf', noemde hij dat. 'Je weet dat er een hele andere voetbalcultuur is in Zuid-Amerika. Er was niet veel publiek, maar de mensen die er waren, waren fanatiek. Er waren vooral veel Chilenen, een aantal kwam uit Duitsland.'

'Poseren voor Midden-Noord'

'Er waren twee keer zoveel supporters van Chili dan van de andere landen', vult Van der Plas aan. 'Ik denk dat er in totaal 5.000 mensen aanwezig waren. De Haaglanden-tribune was half vol. Het is wel mooi om te zien. Die nationale elftallen die poseren voor Midden-Noord.'

Van der Plas zag het affiche en dacht in eerste instantie dat het om een jeugdwedstrijd ging. 'Toen ik hoorde dat het de nationale elftallen waren, heb ik meteen een kaartje gekocht. Het was voor die landen een voorbereidingswedstrijd voor de Copa America van dat jaar. Chili was natuurlijk de grote verrassing van het WK van 2010 en Colombia was een voetbalgrootmacht. Spelers als Claudio Bravo, Arturo Vidal en Alexis Sanchez en Mario Yepes speelden mee.'

Trend

Het was in die jaren een trend onder Zuid-Amerikaanse teams om oefenwedstrijden in Europa af te werken. De meeste spelers voetbalden daar en het de faciliteiten waren vaak beter dan in Zuid-Amerika.

Voor scheidsrechter Vink was het een buitenkansje. Normaliter komen Europese scheidrechters niet in aanmerking voor dit soort duels. 'Het was het laatste jaar dat ik internationaal floot. Een schitterend affiche: die wedstrijd hebben niet veel mensen op hun cv. Het Europees voetbal ken je wel. Dit was het harde Zuid-Amerikaanse voetbal.'

Topaffiche

De in een 2-0 overwinning voor Chili geëindigde wedstrijd tegen Colombia was topaffiche van die dag. 'Dat was gewoon goed voetbal', weet Van der Plas nog. 'Peru en Ecuador waren nog zoekende, die hadden ook geen WK gespeeld in het jaar daarvoor. Wel speelde bijvoorbeeld Claudio Pizarro mee.' Het duel tussen de twee teams eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

AZ mag donderdagavond laten zien dat het Cars Jeans Stadion hun evengoed ligt als Chili. Het Oekraïnse Marioepol is dan de tegenstander in het kader van de Europa League. Komende zondagmiddag spelen de Noord-Hollanders eredivisiewedstrijd tegen FC Groningen. ADO speelt zaterdag in eigen huis tegen Sparta.