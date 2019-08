Verslaafde man breekt in bij school, kerk en auto om drugsverslaving te betalen

Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel, waarvan een half haar voorwaardelijk, tegen een 38-jarige Goudse drugsverslaafde die een reeks inbraken pleegde nadat een wietplantage in zijn woning was opgerold. Hij zou hebben ingebroken bij een school, in een auto, een bedrijfspand en een eetcafé. Bij een kerk nam hij het offerblok mee. In zes gevallen is hij op camerabeelden vastgelegd. Het OM wil ook dat de man meer dan een ton aan winst terugbetaald.

De 38-jarige verdachte liet op een paar plekken zijn bloedsporen achter en bij hem thuis werden gestolen spullen gevonden. Op camerabeelden van een supermarkt is te zien dat hij geld pint met een pas die kort daarvoor uit een auto gestolen is.

De Gouwenaar ontkende de autokraak. Hij zou de pas van een niet nader te noemen kennis hebben gekregen. De Haagse rechtbank was donderdag tijdens de zitting verbaasd dat hij de naast de pinpas, ook een bonuskaart, Airmiles-pas en andere kortingskaarten als een stapeltje had ontvangen. Maar volgens de verdachte wilde de echte inbreker zelf niet in beeld komen.

Verdachte ontkent dat het zijn hennep is

De Gouwenaar moest zich donderdag bij de rechter ook verantwoorden voor de hennepplantage die in mei 2018 bij hem thuis werd aangetroffen. In twee kamers stonden 360 planten. De man beweerde dat hij de ruimten alleen ter beschikking had gesteld aan een 'organisatie'. Hij had schulden, een huurachterstand en kon het geld dus goed gebruiken. Het zou hem 5.000 euro per oogst opleveren, maar na de eerste oogst viel de politie al binnen volgens de Gouwenaar.

Het Openbaar Ministerie komt echter uit op zeven oogsten. Het OM ziet de verdachte als exploitant van de kwekerij, want er zijn geen andere mannen in de buurt van de woning gezien. De Gouwenaar zou dan ook ruim 133.000 euro aan de staat moeten betalen voor de illegale omzet die hij gedraaid zou hebben, vindt het OM.

Verslaafde veelpleger

Voor alle strafbare feiten bij elkaar eist de officier van justitie 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een meldplicht en behandeling in een kliniek tegen verslaving. De verdachte heeft de afgelopen jaren vaker vast gezeten. Zijn strafblad telt 25 pagina's. Zijn advocaat vroeg om een lagere straf, zodat de Gouwenaar eerder aan de behandeling kan beginnen.

De politie zit nog met een deel van de buit waarvan de eigenaar niet is gevonden. Het gaat om een antieke medaille uit de 19de eeuw uit de rooms-katholieke kerk. Goud met een geel lintje. Wie meer weet, mag zich melden.

Uitspraak over twee weken.