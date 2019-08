Vrachtwagen veroorzaakt ravage in tuin: 'Kreeg een hartverzakking'

'Toen ik een foto zag, kreeg ik zowat een hartverzakking.' Marten Haanstra zat op zijn werk in Rotterdam, toen donderdagmiddag een vrachtwagen van de Jumbo zijn achtertuin in Voorburg aan gort reed. Zelfs de uitbouw van het huis aan de Jacob van den Eyndenstraat is behoorlijk beschadigd.

Muren zijn gesloopt, tuinmeubilair is niet bruikbaar en stenen slingeren overal rond. Marten staat beduusd tussen de puinhopen. 'Het is één grote ravage.' Hij moet er om lachen als-ie het zegt, maar hij is verre van blij. 'Het was een splinternieuwe tuin, nog geen jaar oud. Dit is een grote streep door de rekening.'

Het enige goede nieuws: niemand van het gezin (man, vrouw en twee kinderen) was thuis toen de truck bijna letterlijk binnen kwam rijden. Hij moet er niet aan denken hoe het dan was afgelopen. 'Als je ziet hoe die muur is omgedonderd, dan was het probleem nog een tikje groter geweest...'

Geen weg meer terug

Van wat Marten heeft gehoord, was de chauffeur van transportbedrijf Simon Loos aan de verkeerde kant van supermarkt Jumbo terechtgekomen. Toch probeerde hij het een paar keer in z'n achteruit, maar dat ging niet. Totdat er geen weg meer terug was.

Een deel van de uitbouw is daarbij zelfs ingestort volgens Marten, die door buren werd ingeseind. Maar daar houdt het probleem niet mee op. Er staat nog steeds een vrachtwagen met voornamelijk bier en frisdrank in de achtertuin. En het ontkoppelen blijkt een hels karwei. 'Het wordt alsmaar erger. De gifbeker is blijkbaar nog niet leeg...'