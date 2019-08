Bijna 11.000 kilo afval van stranden geraapt

Op de stranden langs de Noordzee is tijdens een grote schoonmaakactie 10.991 kilo afval opgeruimd. De actie, die donderdag na twee weken eindigde, was een initiatief van Stichting De Noordzee. In totaal hebben 2.568 vrijwilligers, met afvalprikkers en vuilniszakken, meegeholpen. Vorig jaar werd er nog 11.163 kilo afval van de stranden gehaald.

Met name in Zeeland en op de Waddeneilanden is dit jaar meer afval geraapt vergeleken met vorig jaar. Rietjes en wegwerpbestek werden apart ingezameld, om zo aandacht te vragen voor de problemen die dit soort plastic afval veroorzaakt. Het is schadelijk voor vissen, vogels en zeezoogdieren omdat die het kunnen aanzien voor voedsel. In totaal werden er 4.936 rietjes en plastic messen, vorken en lepels opgeraapt.

Initiatiefnemer Ewout van Galen is blij dat er bijna 11.000 kilo afval niet in zee is terechtgekomen en prijst daarom de vrijwilligers. 'Tegelijkertijd laten deze resultaten zien dat het afvalprobleem nog steeds ontzettend groot is. Het blijft nodig om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken.'

