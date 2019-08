'ADO tonnen rijker door uitlenen stadion aan AZ'

Storky van ADO met naast zich de AZ-mascottes Herry & Berry in het Cars Jeans Stadion. | Foto: Soccrates Images

De beslissing om het Cars Jeans Stadion voor twee wedstrijden beschikbaar te stellen aan AZ legt ADO Den Haag bepaald geen windeieren. Welk bedrag er exact mee is gemoeid, willen beide clubs vooralsnog niet naar buiten brengen. Maar volgens Eric Gudde, directeur betaald voetbal bij de KNVB, gaat het in elk geval om enkele 'tonnen'.

'Het is natuurlijk een heel trieste gebeurtenis', doelt hij op afgelopen zaterdag, toen in het Alkmaarse stadion een deel van het dak instortte. 'We moeten sowieso al blij zijn dat er geen gewonden en dergelijken bij zijn gevallen. Onmiddellijk hebben AZ en KNVB de handen ineengeslagen om naar alternatieve locaties te zoeken.'

Daarbij werd binnen twee dagen overeenstemming bereikt met de Haagse club. 'Ik ben erg blij dat ADO en de gemeente Den Haag in allerlei opzichten de bereidheid hebben getoond om AZ te helpen. Waar we vaak tegenstellingen hebben, tekent dat ook een keertje de saamhorigheid', aldus de KNVB-directeur.

'Uitzonderlijke situatie'

Gudde benadrukt dat ook andere clubs en gemeenten bereid waren AZ in deze 'uitzonderlijke situatie' de helpende hand toe te steken. Ook hij zegt niet precies te weten hoeveel geld ADO krijgt voor de huidige constructie. 'De financiële afhandeling is tussen ADO en AZ, en daar zitten we als KNVB volledig buiten.'

'Het lijkt mij ook heel vreemd als ik wat van transacties tussen twee clubs zou weten', vervolgt Gudde. 'Dat valt niet in te schatten, we hebben wat dat betreft niet zo veel voorbeelden. Maar natuurlijk gaat dit in allerlei opzichten in de tonnen lopen.'

Goodwill

Een woordvoerder van ADO wilde woensdag tegenover Omroep West niet zeggen welk bedrag de club incasseert. Wel dat het 'goodwill' oplevert. 'Het gaat erom dat AZ bij ons kan voetballen. En wij zijn er trots op dat we het kunnen doen. AZ is ontzettend dankbaar. Het is gewoon hartstikke mooi als twee voetbalclubs elkaar gastvrij kunnen ontvangen.'

LEES OOK: AZ voelt zich thuis bij ADO: 'Voor altijd een speciaal plekje'