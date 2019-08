Thijs H. bekent drie moorden in Den Haag en Limburg: 'Het spijt me verschrikkelijk'

De rechter hield de 27-jarige H. voor dat hij zou hebben gehandeld in een psychose en 'opdrachten of berichten kreeg om mensen om te brengen'. 'Dat klopt', antwoordde de verdachte. 'Heeft u tijdens de psychose nooit momenten gehad waarop u dacht: die opdrachten zijn niet echt, dat klopt niet?', vroeg de rechter vervolgens. Daarop zei H.: 'Nee.'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er 'meer dan genoeg' bewijs tegen de Hagenaar. 'Er is overvloedig dna-bewijs dat de verdachte aan de drie moorden koppelt', zei de officier van justitie vrijdagochtend. Volgens haar was de eerste dna-match er al 'in een heel vroeg stadium'. Ook hebben getuigen hem gezien, zijn er messen gevonden in zijn huis in Den Haag en is er een dna-profiel dat overeenkomt met het slachtoffer dat in de Scheveningse Bosjes is gevonden.

Opdracht

Thijs H. zou begin deze maand hebben verklaard dat hij de slachtoffers met een mes heeft gedood, omdat hij via nieuwsberichten en kentekens de opdracht kreeg om twee mensen te doden. 'Anders zou zijn eigen familie doodgaan', zei het OM tijdens de zitting. H. zou eerst een moord in Den Haag moeten plegen. 'Maar daarna durfde hij niet meer.'

Volgens de officier van justitie zei H. tijdens het verhoor dat hij later via een televisieprogramma doorkreeg dat het echt twee mensen moesten zijn. 'En dus waren het er op dinsdag 7 mei twee.'

Bewijs

Verder zegt de officier dat de ouders van Thijs H. 'zich niet altijd even meewerkend hebben opgesteld'. 'Het OM heeft aanwijzingen dat er op of na 7 mei sporen zijn weggemaakt. En niet alleen door de verdachte. De kleding van Thijs is gewassen. De rugzak, waar naar eigen zeggen het mes in zat, is gewassen. En het mes is schoongemaakt.'

Ook zou uit het onderzoek blijken dat Thijs H. op zijn computer hebben gezocht naar: 'hoe moet je je gedragen als een psychopaat, hoe kun je professionals als rechters en politie voor de gek houden en why do good people do evil things’, somde de officier van justitie op. 'Dat zijn dingen die kunnen wijzen op andere motieven dan een psychose.'

Spijt

Thijs H. kreeg vrijdag het laatste woord van de rechter. Hij richtte zich tot de nabestaanden van de slachtoffers. 'Ik weet dat het de pijn niet verlicht en de woede niet verzacht, maar het spijt me verschrikkelijk. Ik hoop dat jullie steun kunnen vinden bij elkaar. Dat wilde ik zeggen.'

De Hagenaar blijft blijft vastzitten en moet zich op maandag 4 november weer bij de rechtbank melden. Volgens het OM is het ook belangrijk dat hij niet vrijkomt. 'Er is vrees voor herhaling en er is ook vluchtgevaar.' De officier van justitie zegt dat, omdat H. na de moorden tot twee keer toe is gevlucht van een gesloten afdeling. 'We weten simpelweg nog niet wat zich in het hoofd van deze verdachte afspeelt.'

Lichamen gevonden

De drie slachtoffers werden begin mei gevonden. Op 4 mei de 56-jarige Etsuko in de Scheveningse Bosjes en drie dagen later een vrouw en een man op de Brunssummerheide bij Heerlen. Op woensdag 8 mei verspreidde de politie en het OM de naam en een foto van de verdachte. Binnen een paar uur kon hij worden gearresteerd.

