Behalve dj's ook Nederlandstalige artiesten en een politicus op Haags dancefestival

Opmerkelijke namen op de derde editie van het dancefestival Den Haag Outdoor in het Zuiderpark. Want behalve bekende (inter-)nationale dj’s als Benny Rodrigues, Technasia en King Bee, staan ook discjockey Sander Kleinenberg, de Nederlandse artiesten Jody Bernal en John de Bever en politicus Elias van Hees op het programma.

Sander Kleinenberg is geen onbekende in Den Haag. In de jaren negentig maakte hij furore als diskjockey in de legendarische nachtclub Asta. In 2000 maakte hij naam met de single My Lexicon. Kleinenberg heeft dan ook warme herinneringen aan die tijd: 'Wij waren jonge enthousiaste dj’s. Dinand Woesthoff van Kane stond nog achter de bar. Ik kon toen niet bedenken dat ik tien jaar later tot de dj-elite zou behoren.'



Grote wens

Met Tiësto en Armin van Buuren heeft de Nederlandse dansscène natuurlijk grote namen voortgebracht. Maar in Den Haag en Scheveningen is volgens de 48-jarige diskjockey de basis gelegd voor de Nederlandse dansscène. Hij verheugt zich dan ook om op Den Haag Outdoor weer te draaien: 'De sound van de jaren negentig is weer helemaal terug. Ik neem zaterdag een leuke collectie platen uit die tijd mee: classics met een knipoog.'

Kleinenberg maakte in het verleden remixes van singles van grote artiesten als Madonna, Justin Timberlake, Janet Jackson, Kate Perry en Daft Punk. Met de komst van Sander Kleinenberg gaat dan ook een grote wens van organisator Timo Bosman in vervulling: 'Hij is natuurlijk een grote naam, hij stond al drie jaar lang op mijn verlanglijst.'

Vanwege een nieuw project leek dat ook dit jaar niet te lukken, maar omdat dat werd uitgesteld was er opeens toch ruimte in zijn schema. Kleinenberg: 'Ik ben momenteel bezig met een nieuw project: de band Black Neon met de Amerikaanse zangeres Sam Bruno. In oktober verschijnt de eerste single.' En dat is dus wel wat anders dan een dancefestival: 'Ik wil graag iets nieuws doen. Ik ben niet heel erg happig op herhaling. Ik wil mij blijven ontwikkelen.'

Jody Bernal

Iemand die zich ook blijft ontwikkelen is Jody Bernal, die in 2000 de hit van het jaar scoorde met Que Si, Que No. Sinds een paar jaar timmert hij aan de weg als dj. Maar dat is niet waarom hij volgens Bosman op Den Haag Outdoor staat: 'We hebben vijf podia. Behalve HouseUrban, DeepHouse/TechHouse, AstaStage, Techno hebben we ook ruimte gemaakt voor Het Grote Foute Feest Den Haag, een podium voor zangers en dj’s met een knipoog.'



'Op de eerste editie hadden we een podium met karaoke. Dat was zo'n succes dat we dat vorig jaar hebben uitgebouwd naar een groter podium met Nederlandstalige artiesten. Het blijkt dat het publiek voor de afwisseling ook gewoon even lekker wil mee blèren met Nederlandstalige nummers.' Vandaar dus ook dat er Nederlandse artiesten zijn geprogrammeerd als Jody Bernal, John de Bever, Hart voor Den Haag/Groep de Mos-politicus Elias van Hees en dj's als Campingstoel Mitchell en Kleine Geer en Rob Gasdr'op en Altijd Larstig: 'Artiesten met een knipoog.'

Zuiderpark

Den Haag Outdoor is de afgelopen jaren langzaam gegroeid. In het Zuiderpark is daar volgens Bosman ook alle ruimte voor: 'Het is natuurlijk een schitterende plek, met enorme groeimoeilijkheden. Dit jaar is er plek voor 7000 man, we verwachten zo’n 6000 mensen.' En die hoeven zich niet te laten weerhouden door het mogelijk slechte weer, want alle podia zijn overdekt.

