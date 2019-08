Lex Immers gebrand op winst tegen Sparta: 'We spelen morgen op z'n Haags'

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

Fons Groenendijk ervaart naar eigen zeggen geen extra druk om te winnen tegen Sparta, maar is er, net als de spelers, wel erg op gebrand: 'De spelers willen heel graag winnen. Dat wil je ook in de eerste twee wedstrijden, maar dat is niet gelukt. Ondanks dat ze keihard hebben gewerkt, hebben ze er geen resultaat uit kunnen halen. Dat moet morgen dan maar gebeuren. Sparta is goed begonnen en heeft vertrouwen geput uit de eerste twee wedstrijden.'

Sparta pakte in de eerste twee wedstrijden van het seizoen al vier punten. De promovendus speelde in de Kuip gelijk tegen Feyenoord en won met ruime cijfers van VVV Venlo.

Lex Immers: 'Vol de beuk erin tegen Sparta':

Ondanks dat het nog vroeg in het seizoen is, weet Lex Immers dat ADO thuis tegen Sparta vol voor de winst moet gaan. 'We moeten zeker voor de drie punten gaan. Waar we vorig seizoen wel eens punten lieten liggen tegen de concurrenten, hoop ik dat we dat nu om kunnen draaien en het wel kunnen laten zien.'

'Sparta denkt dat ze hier wel eventjes gaan winnen, dat ze ADO ook even pakken. Ik denk niet dat dat zomaar gaat. Wij gaan morgen op z'n Haags spelen: vol de beuk erin, supporters erachter, en dan gaan we gewoon voor de drie punten.'

Vermoedelijke opstelling:

Tomas Necid viel woensdag uit tijdens de training, maar de kans dat hij op tijd hersteld is, is groot. 'Hij gaat iedere dag met een grote bak ijs naar huis. Daar gaat hij dan nog even in zitten. Het is een jongen die niet snel opgeeft, dus ik heb de verwachting dat hij het gaat halen', vertelt Fons Groenendijk.

Lex Immers en Milan van Ewijk ontbraken in de wedstrijd tegen PSV wegens problemen met de hamstring. Inmiddels zijn zij allebei weer fit genoeg om te spelen. Dat betekent dat Robin Polley en Elson Hooi weer plaats zullen nemen op de bank.

John Goossens en Dion Malone ontbraken de afgelopen twee wedstrijden. Zij zullen tegen Sparta voor het eerst dit seizoen weer deel uitmaken van de wedstrijdselectie.

Uitgelicht:

In het seizoen 2017-2018 won ADO in eigen huis van Sparta, dat toen nog onder leiding stond van Alex Pastoor. In de winterstop werd hij vervangen door Dick Advocaat, maar ook hij kon Sparta niet behoeden voor degradatie.

ADO had aan één doelpunt genoeg voor de winst. De fraaie treffer kwam op naam van de inmiddels vertrokken Nasser El Khayati.

Volg ADO Den Haag - Sparta Rotterdam live:

De wedstrijd ADO Den Haag - Sparta Rotterdam is zaterdagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 18.30 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in het Cars Jeans Stadion.