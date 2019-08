Tien ontslagen op staande voet bij afvalbedrijf HMS

Bij de Haagse afvalophaler werken ongeveer 160 medewerkers. Het personeel is vrijdagmiddag geïnformeerd over de ontslagen. 'HMS is streng als het gaat om het naleven van de regels die gelden in het bedrijf, er is op dat gebied een 'zero tolerance' beleid', aldus het bedrijf in een schriftelijke verklaring. Naast de ontslagen medewerkers zijn ook 3 uitzendkrachten weggestuurd wegens het overtreden van de regels.

Het zero tolerance beleid is niet nieuw. Dat er nu tien mensen tegelijk worden ontslagen is toeval, zegt HMS. 'Naar aanleiding van meldingen heeft HMS de afgelopen periode integriteitsonderzoek gedaan op diverse plekken binnen HMS. Daarbij kwamen enkele incidenten aan het licht.'