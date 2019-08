Opgeluchte Groenendijk blij dat transfer El Khayati rond is: 'Zal hem nooit vergeten'

'Ik zal nooit vergeten wat hij in mijn periode bij ADO heeft laten zien. Hij was een zeer, zeer belangrijke speler', steekt Groenendijk de loftrompet over zijn voormalige speler. 'Ik heb ongelooflijk genoten van zijn spel, van zijn goals, zijn assists, zijn inzicht. Noem het allemaal maar op. Natuurlijk hebben we met hem ook iets gedaan om hem optimaal te laten renderen en dan weet je ook dat er belangstelling kan komen.'

Stiekem is Groenendijk ook wel een beetje trots op El Khayati, maar ook op zijn staf. Want naast El Khayati is Sheraldo Becker vertrokken naar Duitsland, en haalde de Portugese topclub Benfica iets langer geleden Tyronne Ebuehi al weg. 'Als je ziet naar welke clubs sommige van onze spelers gaan. Ja, dat vind ik mooi, want dat betekent dat je bezig bent met het ontwikkelen van spelers.'

Groepsapp

Donderdag werd de transfer van El Khayati naar Qatar officieel en dat bereikte op een gegeven moment natuurlijk ook de spelersgroep. 'In de groepsapp hebben we afscheid genomen en elkaar bedankt', vertelt Lex Immers. 'We hebben hem heel veel succes gewenst. Nasser nam ook even het woord en hij vertelde dat hij het heel fijn heeft gehad bij ons. Ik blijf hem natuurlijk volgen.'

Wat de transfer ADO Den Haag heeft opgeleverd is niet duidelijk. Wel liet de club altijd weten Nasser voor het juiste bedrag te laten vertrekken. Met het geld wat hij heeft opgeleverd, kan nu iets op de transfermarkt worden gedaan, aldus Groenendijk. 'Dat lijkt mij wel. De spoeling wordt ook wel wat dunner, maar het moet allemaal wel mogelijk zijn. Natuurlijk willen we versterkingen en dat is intern ook bekend.'

