Bloemen voor overleden prinses Christina: 'Een heel lief, warm persoon'

'Het voelt voor mij heel verdrietig. Ik heb haar persoonlijk gekend, ik was haar pedicure. Zij is jarenlang klant geweest bij mijn praktijk. Zo groeide er vriendschap.' De van oorsprong Italiaanse Louise komt vrijdagmiddag naar paleis Noordeinde in Den Haag om stil te staan bij het overlijden van prinses Christina. De jongste zus van prinses Beatrix leed al een paar jaar aan botkanker en overleed vrijdagochtend op 72-jarige leeftijd.

Tijdens de gesprekken met de prinses is een band ontstaan tussen Louise en Christina. 'Ze was heel gewoon. Ik weet nog dat ik 'u' tegen haar zei. Ze zei: 'Houd op met u zeggen. Zeg maar jij. Ik ben Christina en jij bent Louise.' In het begin maakte ik zelfs een buiging. 'Schei uit, doe gewoon', zei ze dan. Dat vond ik zo bijzonder. Met de tijd ging dat beter en beter. Dan was ik blij als ze kwam en dan hadden we persoonlijke gesprekken met elkaar.'

'Het was een hele lieve, warme persoonlijkheid. Ze hield van bloemen, van zon, van Italië. Ik ben zelf van oorsprong Italiaanse, dus dat schept ook een band', gaat Louise verder. 'Ik herinner me dat ze niet herkend wilde worden als ze ergens naartoe ging. Ze wilde niet aangesproken worden als prinses. Ze wilde zichzelf zijn. Gewoon lekker shoppen, zoals wij allemaal willen.'

Bloemen aan het hek

Tien jaar geleden verhuist Louise naar het buitenland. Ze sluit haar praktijk en het contact met de prinses verwatert. Terug in Nederland krijgt ze het idee om haar weer op te zoeken. 'Maar ik ben te laat. Dat doet me verdriet. Het doet me ook verdriet dat er hier helemaal geen bloemen zijn.' Dus hangt ze zelf een boeket aan het hek van het paleis. 'Dit voelt goed. Ik heb het idee dat ik een gebaar heb gemaakt.'

Het lichaam van de prinses wordt overgebracht naar de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde. Daar wordt in besloten kring afscheid genomen. De crematie vindt eveneens in beslotenheid plaats. Er is door de familie een condoleanceregister geopend.

